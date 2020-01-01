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Как приготовить окрошку на кефире: вкусный рецепт (с видео)

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Как приготовить окрошку на кефире
Как приготовить окрошку на кефире
pinterest.com

Окрошка - холодный суп, в состав которого входят зелень, яйца, овощи и мясо (колбасные изделия и рыба также приветствуются). Это блюдо считается народным, и имеет аналоги во множестве культур Восточной Европы и Средней Азии. не удивительно, что рецепт его приготовления может иметь различные вариации от страны к стране, от семьи к семье. Традиционно окрошку заливают кефиром или квасом. Как приготовить окрошку на кефире, расскажет Ivona.

Как приготовить окрошку на кефире
Как приготовить окрошку на кефире
pinterest.com

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Ингредиенты:

  • кефир - 1 л
  • сметана - 0.5 л
  • вода минеральная - 1 л
  • отварной картофель - 5 шт.
  • вареные яйца - 5 шт.
  • огурцы - 3 шт.
  • колбаса - 500 г 
  • укроп
  • соль, перец черный
  • горчица - 1 ст.л.

Как приготовить окрошку на кефире
Как приготовить окрошку на кефире
pinterest.com

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Приготовление: Нарезать небольшими кубиками огурцы, колбасу, картофель и яйца. Укроп измельчить. В кастрюлю налить кефир и воду.

Добавить сметану, соль, перец и горчицу. В кастрюлю положить нарезанные овощи и перемешать.

Смотрите пошаговый рецепт окрошки:

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Теги: окрошка, окрошка на кефире, окрошка с колбасой, холодные супы, летние рецепты
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Источник: ivona bigmir)net

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