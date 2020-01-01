Как приготовить окрошку на кефире: вкусный рецепт (с видео)

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Окрошка - холодный суп, в состав которого входят зелень, яйца, овощи и мясо (колбасные изделия и рыба также приветствуются). Это блюдо считается народным, и имеет аналоги во множестве культур Восточной Европы и Средней Азии. не удивительно, что рецепт его приготовления может иметь различные вариации от страны к стране, от семьи к семье. Традиционно окрошку заливают кефиром или квасом. Как приготовить окрошку на кефире, расскажет Ivona.

Как приготовить окрошку на кефире pinterest.com

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Ингредиенты:

кефир - 1 л

1 л сметана - 0.5 л

0.5 л вода минеральная - 1 л

1 л отварной картофель - 5 шт.

5 шт. вареные яйца - 5 шт.

5 шт. огурцы - 3 шт.

3 шт. колбаса - 500 г

500 г укроп

соль, перец черный

горчица - 1 ст.л.

Как приготовить окрошку на кефире pinterest.com

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Приготовление: Нарезать небольшими кубиками огурцы, колбасу, картофель и яйца. Укроп измельчить. В кастрюлю налить кефир и воду.

Добавить сметану, соль, перец и горчицу. В кастрюлю положить нарезанные овощи и перемешать.

Смотрите пошаговый рецепт окрошки:

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