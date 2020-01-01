Как приготовить окрошку на кефире: вкусный рецепт (с видео)
Окрошка - холодный суп, в состав которого входят зелень, яйца, овощи и мясо (колбасные изделия и рыба также приветствуются). Это блюдо считается народным, и имеет аналоги во множестве культур Восточной Европы и Средней Азии. не удивительно, что рецепт его приготовления может иметь различные вариации от страны к стране, от семьи к семье. Традиционно окрошку заливают кефиром или квасом. Как приготовить окрошку на кефире, расскажет Ivona.
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Ингредиенты:
- кефир - 1 л
- сметана - 0.5 л
- вода минеральная - 1 л
- отварной картофель - 5 шт.
- вареные яйца - 5 шт.
- огурцы - 3 шт.
- колбаса - 500 г
- укроп
- соль, перец черный
- горчица - 1 ст.л.
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Приготовление: Нарезать небольшими кубиками огурцы, колбасу, картофель и яйца. Укроп измельчить. В кастрюлю налить кефир и воду.
Добавить сметану, соль, перец и горчицу. В кастрюлю положить нарезанные овощи и перемешать.
Смотрите пошаговый рецепт окрошки:
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