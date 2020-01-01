Сытный салат с куриными сердечками и грибами

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Один из самых востребованных субпродуктов - куриные сердечки. Это довольно полезный продукт, со множеством аминокислот, микроэлементов, а также витаминами РР, А и группы В. В куриных сердечках 20% белка, а это значит, что продукт подходит для спортсменов, а также тех, кто увлекается правильным питанием. Важно только следить за калорийностью приготовленных с сердечками блюд. Так, если в отварных сердечках 150 ккал на 100 гр, то в жареных их уже 190.
Из куриных сердечек можно приготовить довольно много разнообразных блюд. Они популярны в кухнях разных стран, но больше всего субпродукт нравится китайцам. Перед тем как готовить что-либо из сердечек, необходимо их тщательно очистить от пленок, излишков жира и сосудов. Лучше перед приготовлением сердечки немного отварить. Если нарезать очищенные сердечки на несколько частей, они приготовятся значительно быстрее.
Предлагаем приготовить вкусный, а главное - очень сытный салат из куриных сердечек, с грибами, яйцами и картофелем. Блюдо может стать полноценным ужином. Приправить такой салат советуем сметаной, но можно сделать заправку на основе майонеза.
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Приготовление:
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