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Вкусный и ситный салат с куриными сердечками, яйцами и грибами, который может стать полноценным приемом пищи.

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Один из самых востребованных субпродуктов - куриные сердечки. Это довольно полезный продукт, со множеством аминокислот, микроэлементов, а также витаминами РР, А и группы В. В куриных сердечках 20% белка, а это значит, что продукт подходит для спортсменов, а также тех, кто увлекается правильным питанием. Важно только следить за калорийностью приготовленных с сердечками блюд. Так, если в отварных сердечках 150 ккал на 100 гр, то в жареных их уже 190.

Из куриных сердечек можно приготовить довольно много разнообразных блюд. Они популярны в кухнях разных стран, но больше всего субпродукт нравится китайцам. Перед тем как готовить что-либо из сердечек, необходимо их тщательно очистить от пленок, излишков жира и сосудов. Лучше перед приготовлением сердечки немного отварить. Если нарезать очищенные сердечки на несколько частей, они приготовятся значительно быстрее.

Предлагаем приготовить вкусный, а главное - очень сытный салат из куриных сердечек, с грибами, яйцами и картофелем. Блюдо может стать полноценным ужином. Приправить такой салат советуем сметаной, но можно сделать заправку на основе майонеза.

Сытный салат с куриными сердечками и грибами pinterest.com

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Приготовление:

Разрезать куриные сердечки, очистить от кровяных сгустков, трубочек и жира. Промыть. Залить молоком на час. Промыть. Залить водой, довести до кипения. Снять пену и проварить несколько минут. Слить воду, промыть, залить свежую и варить до готовности вместе с лавровым листом, солью и душистым перцем. Остудить, нарезать полосками. Отварить яйца и картофель, остудить, нарезать мелкими кубиками. Нарезать мелко лук, грибы - слайсами. Обжарить все вместе на сковороде до мягкости. Пропустить чеснок через пресс, соединить со сметаной. Соединить в большом салатнике все ингредиенты, заправить сметанно-чесночным соусом.

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