Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Сытный салат с куриными сердечками и грибами

23 мин назадКомментариев:0
Вкусный и ситный салат с куриными сердечками, яйцами и грибами, который может стать полноценным приемом пищи.
Ингредиенты
  • Куриные сердечки 400 г
  • Шампиньоны 220 г
  • Яйца 3 шт.
  • Картофель 2 шт.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Чеснок 2 зубца
  • Соль
  • Перец черный молотый
  • Сметана
Сытный салат с куриными сердечками и грибами
Сытный салат с куриными сердечками и грибами / pinterest.com

Читай также: Простой рецепт вкусной закуски: острый салат с сельдью

Один из самых востребованных субпродуктов - куриные сердечки. Это довольно полезный продукт, со множеством аминокислот, микроэлементов, а также витаминами РР, А и группы В. В куриных сердечках 20% белка, а это значит, что продукт подходит для спортсменов, а также тех, кто увлекается правильным питанием. Важно только следить за калорийностью приготовленных с сердечками блюд. Так, если в отварных сердечках 150 ккал на 100 гр, то в жареных их уже 190. 

Из куриных сердечек можно приготовить довольно много разнообразных блюд. Они популярны в кухнях разных стран, но больше всего субпродукт нравится китайцам. Перед тем как готовить что-либо из сердечек, необходимо их тщательно очистить от пленок, излишков жира и сосудов. Лучше перед приготовлением сердечки немного отварить. Если нарезать очищенные сердечки на несколько частей, они приготовятся значительно быстрее.

Предлагаем приготовить вкусный, а главное - очень сытный салат из куриных сердечек, с грибами, яйцами и картофелем. Блюдо может стать полноценным ужином. Приправить такой салат советуем сметаной, но можно сделать заправку на основе майонеза. 

Сытный салат с куриными сердечками и грибами
Сытный салат с куриными сердечками и грибами
pinterest.com

Читай также: Зеленые весенние салаты: ТОП-5 рецептов

Приготовление:

  1. Разрезать куриные сердечки, очистить от кровяных сгустков, трубочек и жира. Промыть.
  2. Залить молоком на час. Промыть.
  3. Залить водой, довести до кипения. Снять пену и проварить  несколько минут. 
  4. Слить воду, промыть, залить свежую и варить до готовности вместе с лавровым листом, солью и душистым перцем.
  5. Остудить, нарезать полосками.
  6. Отварить яйца и картофель, остудить, нарезать мелкими кубиками.
  7. Нарезать мелко лук, грибы - слайсами. Обжарить все вместе на сковороде до мягкости.
  8. Пропустить чеснок через пресс, соединить со сметаной.
  9. Соединить в большом салатнике все ингредиенты, заправить сметанно-чесночным соусом.

Ранее мы писали, как приготовить салат из перепелиных яиц.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделиться:
Теги:куриные сердечки,мясные закуски,мясные блюда,,
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Последние статьи

Все статьи

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь