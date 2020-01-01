Синнабон: рецепт знаменитых булочек с корицей

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Синнабон - это не классическое название известной выпечки, а название всемирно известной сети фастфуд. Основное блюдо в пекарнях - булочки с корицей, покрытые сливочным сыром. Именно их сегодня и называют синнабонами. Сеть Синнабон представлена в более чем 60 странах мира, в том числе и в Украине (с 2012 года). Впервые пекарня появилась в американском Сиэтле в 1985 году. Интересно, что в тесто используется специальный сорт корицы - Макара, который выращивают в Индонезии только для сети Синнабон.
Популярность булочек синнабон в Европе стала причиной поиска хозяйками рецепта выпечки, чтобы можно было их приготовить в домашних условиях. Для выпечки синнабонов необходимо особое тесто с высоким содержанием клейковины. Важно также придерживаться технологии скручивания ролла, необходимо сделать 5 витков.
Чтобы вместо синнабонов не получились обычные плюшки, можно сделать клейковину в домашних условиях. Для этого столовую ложку муки смешивают с двумя столовыми ложками воды и делают крутой комок теста. Его промывают под струей холодной воды, в итоге получается некая не однородная субстанция - клейковина. Ее надо добавить в тесто перед добавлением муки.
Предлагаем свой оригинальный рецепт выпечки синнабонов. Для глазури используем мягкий сыр филадельфия.
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Приготовление:
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