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Булочки в американской фастфуде Синнабон готовят по особому рецепту из теста с высоким содержанием клейковины.

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Синнабон - это не классическое название известной выпечки, а название всемирно известной сети фастфуд. Основное блюдо в пекарнях - булочки с корицей, покрытые сливочным сыром. Именно их сегодня и называют синнабонами. Сеть Синнабон представлена в более чем 60 странах мира, в том числе и в Украине (с 2012 года). Впервые пекарня появилась в американском Сиэтле в 1985 году. Интересно, что в тесто используется специальный сорт корицы - Макара, который выращивают в Индонезии только для сети Синнабон.

Популярность булочек синнабон в Европе стала причиной поиска хозяйками рецепта выпечки, чтобы можно было их приготовить в домашних условиях. Для выпечки синнабонов необходимо особое тесто с высоким содержанием клейковины. Важно также придерживаться технологии скручивания ролла, необходимо сделать 5 витков.

Чтобы вместо синнабонов не получились обычные плюшки, можно сделать клейковину в домашних условиях. Для этого столовую ложку муки смешивают с двумя столовыми ложками воды и делают крутой комок теста. Его промывают под струей холодной воды, в итоге получается некая не однородная субстанция - клейковина. Ее надо добавить в тесто перед добавлением муки.

Предлагаем свой оригинальный рецепт выпечки синнабонов. Для глазури используем мягкий сыр филадельфия.

Синнабон: рецепт знаменитых булочек с корицей pinterest.com

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Приготовление:

Соединить дрожжи с теплым молоком. Взбить яйца до получения пышной пены. Добавить взбитые яйца в молоко, а также треть сахара, половину ванильного сахара, 3 ст.л. размягченного сливочного масла. Добавить муку и соль. Вымесить аккуратно тесто, которое может быть мягким и липнуть к рукам. Поставить тесто в теплое место, накрыть полотенцем, оставить на час. Раскатать тесто в тонкий пласт, смазать размягченным сливочным маслом, хорошо присыпать смесью сахара (1 ст.) и корицы. Сформировать из теста плотный рулет, нарезать его на куски толщиной 4 см. Застелить противень пергаментной бумагой, выложить рулеты. Выпекать полчаса при температуре 160 С. Для глазури смешать сыр филадельфия с сахарной пудрой, остатками размягченного сливочного масла и ванильным сахаром. Перемешать до однородности. Полить глазурью синнабоны, не вынимая их из духовки.

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