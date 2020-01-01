Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Синнабон: рецепт знаменитых булочек с корицей

Сегодня, 10:25Комментариев:0
Булочки в американской фастфуде Синнабон готовят по особому рецепту из теста с высоким содержанием клейковины.
Ингредиенты
  • молоко 200 мл
  • яйца куриные 2 шт
  • масло сливочное, сыр филадельфия по 200 г
  • мука пшеничная 4 ст
  • сахар 1,5 ст
  • сахар ванильный 30 г
  • корица 6 ст. л.
  • дрожжи (сухие) 12 г
  • сахарная пудра 1, 5 ст
  • соль ½ ч. л.
Синнабон: рецепт знаменитых булочек с корицей
Синнабон: рецепт знаменитых булочек с корицей / pinterest.com

Читай также: Цитрусовый кекс по рецепту Юлии Панковой

Синнабон  - это не классическое название известной выпечки, а название всемирно известной сети фастфуд. Основное блюдо в пекарнях - булочки с корицей, покрытые сливочным сыром. Именно их сегодня и называют синнабонами. Сеть Синнабон представлена в более чем 60 странах мира, в том числе и в Украине (с 2012 года). Впервые пекарня появилась в американском Сиэтле в 1985 году. Интересно, что в тесто используется специальный сорт корицы - Макара, который выращивают в Индонезии только для сети Синнабон.

Популярность булочек синнабон в Европе стала причиной поиска хозяйками рецепта выпечки, чтобы можно было их приготовить в домашних условиях. Для выпечки синнабонов необходимо особое тесто с высоким содержанием клейковины. Важно также придерживаться технологии скручивания ролла, необходимо сделать 5 витков.

Чтобы вместо синнабонов не получились обычные плюшки, можно сделать клейковину в домашних условиях. Для этого столовую ложку муки смешивают с двумя столовыми ложками воды и делают крутой комок теста. Его промывают под струей холодной воды, в итоге получается некая не однородная субстанция - клейковина. Ее надо добавить в тесто перед добавлением муки.

Предлагаем свой оригинальный рецепт выпечки синнабонов. Для глазури используем мягкий сыр филадельфия.

Синнабон: рецепт знаменитых булочек с корицей
Синнабон: рецепт знаменитых булочек с корицей
pinterest.com

Читай также: Домашнее печенье на смальце: пошаговый рецепт

Приготовление:

  1. Соединить дрожжи с теплым молоком.
  2. Взбить яйца до получения пышной пены.
  3. Добавить взбитые яйца в молоко, а также треть сахара, половину ванильного сахара, 3 ст.л. размягченного сливочного масла.
  4. Добавить муку и соль. Вымесить аккуратно тесто, которое может быть мягким и липнуть к рукам.
  5. Поставить тесто в теплое место, накрыть полотенцем, оставить на час.
  6. Раскатать тесто в тонкий пласт, смазать размягченным сливочным маслом, хорошо присыпать смесью сахара (1 ст.) и корицы. 
  7. Сформировать из теста плотный рулет, нарезать его на куски толщиной 4 см.
  8. Застелить противень пергаментной бумагой, выложить рулеты.
  9. Выпекать полчаса при температуре 160 С.
  10. Для глазури смешать сыр филадельфия с сахарной пудрой, остатками размягченного сливочного масла и ванильным сахаром. Перемешать до однородности.
  11. Полить глазурью синнабоны, не вынимая их из духовки.

Ранее мы писали, как правильно приготовить вкусные бельгийские вафли.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделиться:
Теги:булочки с корицей,синнабоны,выпечка,,
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: IVONА bigmir)net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Оставляя комментарий, пожалуйста, помните о том, что содержание и тон Вашего сообщения могут задеть чувства реальных людей, непосредственно или косвенно имеющих отношение к данной новости. Пользователи, которые нарушают эти правила грубо или систематически, будут заблокированы.
Полная версия правил
Осталось 600 символов
Популярные теги
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Последние статьи

Все статьи

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь