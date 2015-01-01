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Пасхальный торт Симнель: история блюда и рецепт

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В Симнель, как и в паску, добавляют измельченные сухофрукты или цукаты. Благодаря большому их количеству торт долго не черствеет. Мы предлагаем тебе упрощенный рецепт этого пасхального десерта.
Пасхальный торт Симнель
Пасхальный торт Симнель
depositphotos.com

Симнель  старинный пасхальный торт из Англии. Пряный, фруктовый, покрытый марципаном вкусный торт. Название торта связано с латинским названием муки тонкого помола (simila).

Такие торты и пирожные пеклись и продавались в Англии и Франции по воскресеньям во время Великого поста. 

Англии торт Симнель связан с 4-ым воскресеньем поста, называемым Розовым, или Материнским воскресеньем. В этот день полагалось навещать матерей и приносить им в подарок такой торт в обмен на материнское благословение. Раньше хозяева в эти дни отпускали слуг, чтобы те могли навестить своих матерей. 

Сейчас Симнель пекут на Пасху, которую в 2021 году будут отмечать 2 мая. Торт часто украшают 11, а иногда 12 марципановыми шариками, которые символизируют двенадцать апостолов или Иисуса и двенадцать апостолов.

Торт Симнель

на 16 порций

Ингредиенты:

  • 175 г размягченного сливочного масла
  • 175 г светло-коричневого сахара
  • 2 ч.л. молотого имбиря
  • 2 ч.л. микса специй для пирога (корица, мускат, гвоздика, кардамон)
  • 3 яйца
  • 225 г муки
  • 2 ч.л. ванильного экстракта
  • 500 г микса сухофруктов
  • 500 г белого или желтого марципана
  • 1 яичный белок, слегка взбитый
  • сахарная пудра 

Пасхальный торт Симнель
Пасхальный торт Симнель
depositphotos.com

Приготовление:

  1. Взбить вместе масло, сахар, специи, яйца, муку и ваниль в пышный светлый крем. Добавить нарезанные сухофрукты, перемешать. 
  2. Смазать маслом и застелить пергаментной бумагой форму для выпечки диаметром 18 см. Выложить половину теста в форму.  
  3. Рабочую поверхность посыпать сахарной пудрой и раскатать половину марципана в круг диаметром 18 см. Выложить марципан на тесто и осторожно прижать. Сверху распределить оставшееся тесто.
  4. Отправить в разогретую до 150 градусов духовку на 2- 2.5 часа. Готовность проверить зубочисткой. Остудить в форме.
  5. Переложить торт на противень и снять бумагу. Смазать верх взбитым белком. Раскатать остатки марципана в круг немного больше диаметра пирога. Выложить на торт и аккуратно прижать. Края можно обрезать или красиво защипать.
  6. Смазать верх торта белком и вернуть в духовку. Запечь под грилем до красивого золотистого цвета. Перед подачей остудить. 
  7. Готовый торт украсить желтыми цветочными лепестками или шариками из марципана.

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Теги: Пасха, пасхальные рецепты, пасхальная выпечка, английская кухня, торт Симнель, сухофрукты, марципан
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Источник: Ivona bigmir)net

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