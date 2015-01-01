Пасхальный торт Симнель: история блюда и рецепт

В Симнель, как и в паску, добавляют измельченные сухофрукты или цукаты. Благодаря большому их количеству торт долго не черствеет. Мы предлагаем тебе упрощенный рецепт этого пасхального десерта.

Симнель – старинный пасхальный торт из Англии. Пряный, фруктовый, покрытый марципаном вкусный торт. Название торта связано с латинским названием муки тонкого помола (simila).

Такие торты и пирожные пеклись и продавались в Англии и Франции по воскресеньям во время Великого поста.

Англии торт Симнель связан с 4-ым воскресеньем поста, называемым Розовым, или Материнским воскресеньем. В этот день полагалось навещать матерей и приносить им в подарок такой торт в обмен на материнское благословение. Раньше хозяева в эти дни отпускали слуг, чтобы те могли навестить своих матерей.

Сейчас Симнель пекут на Пасху, которую в 2021 году будут отмечать 2 мая. Торт часто украшают 11, а иногда 12 марципановыми шариками, которые символизируют двенадцать апостолов или Иисуса и двенадцать апостолов.

Торт Симнель

на 16 порций

Ингредиенты:

175 г размягченного сливочного масла

175 г светло-коричневого сахара

2 ч.л. молотого имбиря

2 ч.л. микса специй для пирога (корица, мускат, гвоздика, кардамон)

3 яйца

225 г муки

2 ч.л. ванильного экстракта

500 г микса сухофруктов

500 г белого или желтого марципана

1 яичный белок, слегка взбитый

сахарная пудра

Пасхальный торт Симнель depositphotos.com

Приготовление:

Взбить вместе масло, сахар, специи, яйца, муку и ваниль в пышный светлый крем. Добавить нарезанные сухофрукты, перемешать. Смазать маслом и застелить пергаментной бумагой форму для выпечки диаметром 18 см. Выложить половину теста в форму. Рабочую поверхность посыпать сахарной пудрой и раскатать половину марципана в круг диаметром 18 см. Выложить марципан на тесто и осторожно прижать. Сверху распределить оставшееся тесто. Отправить в разогретую до 150 градусов духовку на 2- 2.5 часа. Готовность проверить зубочисткой. Остудить в форме. Переложить торт на противень и снять бумагу. Смазать верх взбитым белком. Раскатать остатки марципана в круг немного больше диаметра пирога. Выложить на торт и аккуратно прижать. Края можно обрезать или красиво защипать. Смазать верх торта белком и вернуть в духовку. Запечь под грилем до красивого золотистого цвета. Перед подачей остудить. Готовый торт украсить желтыми цветочными лепестками или шариками из марципана.

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