Пасхальный торт Симнель: история блюда и рецепт
Симнель – старинный пасхальный торт из Англии. Пряный, фруктовый, покрытый марципаном вкусный торт. Название торта связано с латинским названием муки тонкого помола (simila).
Такие торты и пирожные пеклись и продавались в Англии и Франции по воскресеньям во время Великого поста.
Англии торт Симнель связан с 4-ым воскресеньем поста, называемым Розовым, или Материнским воскресеньем. В этот день полагалось навещать матерей и приносить им в подарок такой торт в обмен на материнское благословение. Раньше хозяева в эти дни отпускали слуг, чтобы те могли навестить своих матерей.
Сейчас Симнель пекут на Пасху, которую в 2021 году будут отмечать 2 мая. Торт часто украшают 11, а иногда 12 марципановыми шариками, которые символизируют двенадцать апостолов или Иисуса и двенадцать апостолов.
Торт Симнель
на 16 порций
Ингредиенты:
- 175 г размягченного сливочного масла
- 175 г светло-коричневого сахара
- 2 ч.л. молотого имбиря
- 2 ч.л. микса специй для пирога (корица, мускат, гвоздика, кардамон)
- 3 яйца
- 225 г муки
- 2 ч.л. ванильного экстракта
- 500 г микса сухофруктов
- 500 г белого или желтого марципана
- 1 яичный белок, слегка взбитый
- сахарная пудра
Приготовление:
- Взбить вместе масло, сахар, специи, яйца, муку и ваниль в пышный светлый крем. Добавить нарезанные сухофрукты, перемешать.
- Смазать маслом и застелить пергаментной бумагой форму для выпечки диаметром 18 см. Выложить половину теста в форму.
- Рабочую поверхность посыпать сахарной пудрой и раскатать половину марципана в круг диаметром 18 см. Выложить марципан на тесто и осторожно прижать. Сверху распределить оставшееся тесто.
- Отправить в разогретую до 150 градусов духовку на 2- 2.5 часа. Готовность проверить зубочисткой. Остудить в форме.
- Переложить торт на противень и снять бумагу. Смазать верх взбитым белком. Раскатать остатки марципана в круг немного больше диаметра пирога. Выложить на торт и аккуратно прижать. Края можно обрезать или красиво защипать.
- Смазать верх торта белком и вернуть в духовку. Запечь под грилем до красивого золотистого цвета. Перед подачей остудить.
- Готовый торт украсить желтыми цветочными лепестками или шариками из марципана.
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