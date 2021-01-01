Самая модная обувь сезона: с чем носить ботинки челси осенью 2021

Самые модные сочетания!

Нет обуви более подходящей для осени, чем высокие ботинки. Обратите внимание на челси – самую модную модель предстоящего сезона. Эти ботинки завоевали свою популярность благодаря практичности и стильному виду.

Правда, чтобы она выглядела по‑настоящему выигрышно, ее еще нужно и правильно носить. К счастью, в этом нет ничего сложного - мы подготовили для вас подборку самых модных комбо.

Читай также: Модные брюки на осень 2021: ТОП-6 главных трендов

Эти ботинки пришли к нам прямиком из мужского гардероба, поэтому самое продуманное решение - стилизовать их с другими вещами в мужском стиле. Например, с теми же костюмами, объемными жакетами, ультрамодными широкими брюками, рубашками с «мужского» плеча. Подобное сочетание будет беспроигрышным, лишив вас при этом сомнений касаемо стильности образа.

Также не менее эффектную партию челси составят и подчеркнуто женственные вещи - летящие платья, юбки миди и макси, шелковые блузки, вещи в бельевом стиле. Ведь соединение грубости и изящности в луке - лучший образец того, что вы действительно разбираетесь в модных тандемах.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.