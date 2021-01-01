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Самая модная обувь сезона: с чем носить ботинки челси осенью 2021

Самые модные сочетания!
Самая модная обувь сезона: с чем носить ботинки челси осенью 2021
Самая модная обувь сезона: с чем носить ботинки челси осенью 2021
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Нет обуви более подходящей для осени, чем высокие ботинки. Обратите внимание на челси – самую модную модель предстоящего сезона. Эти ботинки завоевали свою популярность благодаря практичности и стильному виду.

Правда, чтобы она выглядела по‑настоящему выигрышно, ее еще нужно и правильно носить. К счастью, в этом нет ничего сложного - мы подготовили для вас подборку самых модных комбо.

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Эти ботинки пришли к нам прямиком из мужского гардероба, поэтому самое продуманное решение - стилизовать их с другими вещами в мужском стиле. Например, с теми же костюмами, объемными жакетами, ультрамодными широкими брюками, рубашками с «мужского» плеча. Подобное сочетание будет беспроигрышным, лишив вас при этом сомнений касаемо стильности образа.

Также не менее эффектную партию челси составят и подчеркнуто женственные вещи - летящие платья, юбки миди и макси, шелковые блузки, вещи в бельевом стиле. Ведь соединение грубости и изящности в луке - лучший образец того, что вы действительно разбираетесь в модных тандемах.

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Источник: Ivоna bigmir)net

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