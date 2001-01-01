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В чем спят и завтракают черной икрой миллиардерши: Рианна в архивном худи

Как выглядит утро миллиардера по версии Рианны.
Рианна
Рианна
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В последнее время у Рианны поводов для праздника более, чем предостаточно: на прошлой неделе журнал Forbes официально признал ее миллиардером и самой богатой женщиной в музыкальной индустрии, а вчера стало известно, что весь первый тираж ее нового парфюма Fenty оказался сразу же раскуплен! 

Рири выложила пост в Instagram, где показала, как встретила радостные новости: на фото певица появилась в объемном черном архивном худи Raf Simons из осенне-зимней коллекции 2001 года и темных солнцезащитных очках, готовясь попробовать черную икру, не покидая постели.

Подпись к снимкам гласит: «Как я проснулась после того, как парфюм Fenty полностью раскупили этим утром!». 

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Теги: Рианна, образы звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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