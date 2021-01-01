Самые универсальные и стильные джинсы 2021: показывает Кэти Холмс

Актриса на прогулке с дочерью Сури Круз в Нью-Йорке.

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Джинсы - классика базового гардероба. Из сезона в сезон меняются тренды, фасоны и крой, но неизменными остаются лишь “особенные“ джинсы, которые подойдут любому типу фигуры и образу. К счастью, такие существуют не только на страницах модных журналов и в Instagram, но и в реальной жизни. И носит их Кэти Холмс.

Кэти Холмс c дочерью Сури Круз Getty Images

Весь секрет заключается в фасоне - благодаря узкому крою на поясе они подчеркивают талию, а свободные штанины делают ноги стройнее. Сочетать их можно с любыми предметами гардероба: от рубашки оверсайз до приталенного свитшота, как у Кэти Холмс.

Кэти Холмс c дочерью Сури Круз Getty Images

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