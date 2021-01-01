Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Самые универсальные и стильные джинсы 2021: показывает Кэти Холмс

Актриса на прогулке с дочерью Сури Круз в Нью-Йорке.
Кэти Холмс
Кэти Холмс
Pinterest.com

Читай также: Генеральная репетиция: Николь Шерзингер в образе невесты

Джинсы - классика базового гардероба. Из сезона в сезон меняются тренды, фасоны и крой, но неизменными остаются лишь “особенные“ джинсы, которые подойдут любому типу фигуры и образу. К счастью, такие существуют не только на страницах модных журналов и в Instagram, но и в реальной жизни. И носит их Кэти Холмс.

Кэти Холмс c дочерью Сури Круз
Кэти Холмс c дочерью Сури Круз
Getty Images

Весь секрет заключается в фасоне - благодаря узкому крою на поясе они подчеркивают талию, а свободные штанины делают ноги стройнее. Сочетать их можно с любыми предметами гардероба: от рубашки оверсайз до приталенного свитшота, как у Кэти Холмс.

Кэти Холмс c дочерью Сури Круз
Кэти Холмс c дочерью Сури Круз
Getty Images

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Кэти Холмс, образы звезд, модные джинсы
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь