Три простых вещи, в которых вы будете выглядеть очень модно: показывает Кайя Гербер

Стильный аутфит супермодели.

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Одеваться просто, но со вкусом - умение, которым обладает не каждый. Но супермодель Кайя Гербер определенно справляется с этой задачей . Если Вы давно ищите правильные базовые вещи для своего гардероба, - вдохновляйтесь Кайей.

Кайя Гербер GettyImages

Звезда вышла в свет в минималистичной голубой рубашке с коротким рукавом и классических прямых джинсах из плотного денима. Завершили образ сумка-багет модного зелёного цвета и идеальная обувь - массивные челси, без которых не обойтись будущей осенью.

Кайя Гербер GettyImages

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