Кендалл Дженнер показывает самую модную обувь этой осени

Новый образ супермодели.

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“Вот и лето прошло...“(совсем скоро будем напевать эту песню), а пока что самое время готовить свой гардероб к осени. Советуем начать с покупки универсальной, но при этом модной обуви, которая удачно дополнит любой образ. Пример берем с Кендалл Дженнер.

Кендалл Дженнер GettyImages

Звезда появилась на улице в бежевых клогах Birkenstock, которые она надела вместе с необычными джинсами с принтом в виде огромного цветка и базовым топом. Носить клоги в сентябре можно на босую ногу вместе с брюками, а когда на улице похолодает, надевайте с ними высокие носки.

Кендалл Дженнер GettyImages

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