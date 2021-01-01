Чарующая красота: Тина Кунаки в прозрачном платье Jean Paul Gaultier

Роскошный образ модели.

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На отдыхе Тина Кунаки в большей степени предпочитает минималистичные и комфортные луки, чаще всего появляясь в самых красивых и стильных купальниках, которые подчеркивают все достоинства фигуры обворожительной модели.

Но вчера для ужина на Ибице жена Венсана Касселя сделала исключение, появившись в эффектном наряде. Тина выбрала длинное полупрозрачное платье Jean Paul Gaultier с необычным принтом. Объемные вьющиеся волосы звезда оставила распущенными, что прибавило образу особого шарма.

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