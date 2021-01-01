Леди Гага покорила улицы Манхэттена ретро-образом

Певица соединила высокие каблуки и платье с длинным шлейфом.

Королева эпатажных сценических образов Леди Гага удивила фанов выбором наряда для прогулки по улицам Манхэттена. 35-летняя звезда соединила две вещи, которые другая бы побоялась носить в большом мегаполисе - длинный шлейф и высокие каблуки.

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Она появилась на публике в ретро-образе в стиле шестидесятых годов. Гага позировала перед папарацци в длинном и свободном платье с цветочным принтом от Richard Quinn и в бежевых ботильонах на огромной платформе. Дополнить наряд артистка решила бежевой сумочкой от Louis Vuitton Capucines и солнцезащитными очками.

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