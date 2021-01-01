Самый стильный закрытый купальник лета: показывает Злата Огневич

Украинская певица похвасталась откровенным образом.

Популярная украинская исполнительница и главная героиня второго сезона реалити-шоу “Холостячка“ Злата Огневич взбудоражила Сеть откровенной фотографией. Знаменитость похвасталась самым стильным купальником лета 2021.

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На своей странице в Инстаграм Огневич обнародовала кадр со съемок нового клипа. Певица позировала в пляжном наряде с ремнями и вырезами на животе и спине. Купальник идеально подчеркнул похудевшую фигуру артистки.

Злата Огневич в купальнике instagram.com/zlata.ognevich

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