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Самый стильный закрытый купальник лета: показывает Злата Огневич

Украинская певица похвасталась откровенным образом.
Самый стильный закрытый купальник лета: показывает Злата Огневич
Самый стильный закрытый купальник лета: показывает Злата Огневич
instagram.com/zlata.ognevich

Популярная украинская исполнительница и главная героиня второго сезона реалити-шоу “Холостячка“ Злата Огневич взбудоражила Сеть откровенной фотографией. Знаменитость похвасталась самым стильным купальником лета 2021.

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На своей странице в Инстаграм Огневич обнародовала кадр со съемок нового клипа. Певица позировала в пляжном наряде с ремнями и вырезами на животе и спине. Купальник идеально подчеркнул похудевшую фигуру артистки.

Злата Огневич в купальнике
Злата Огневич в купальнике
instagram.com/zlata.ognevich

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Теги: Злата Огневич, мода лето 2021, лето 2021, модные купальники 2021, купальники, купальники звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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