Самый стильный закрытый купальник лета: показывает Злата Огневич
Украинская певица похвасталась откровенным образом.
Популярная украинская исполнительница и главная героиня второго сезона реалити-шоу “Холостячка“ Злата Огневич взбудоражила Сеть откровенной фотографией. Знаменитость похвасталась самым стильным купальником лета 2021.
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На своей странице в Инстаграм Огневич обнародовала кадр со съемок нового клипа. Певица позировала в пляжном наряде с ремнями и вырезами на животе и спине. Купальник идеально подчеркнул похудевшую фигуру артистки.
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