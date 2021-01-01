Анджелина Джоли прогулялась по Парижу в стильном льняном костюме

Голливудская звезда похвасталась безупречным образом.

Одна из самых востребованных голливудских актрис Анджелина Джоли в очередной раз доказала, что достойна звания иконы стиля. Кинодива продемонстрировала безупречный образ во время визита в столицу Франции.

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Так, 22 июля, 45-летняя знаменитость вместе с детьми прогулялась по улицам Парижа в модном льняном костюме бежевого цвета. Наряд состоял из широких брюк с высокой посадкой и пиджака на завязках. Стильный образ Джоли дополнила белой футболкой, нюдовыми туфлями на высоких шпильках и небольшой сумочкой в тон к костюму.

Анджелина Джоли в стильном льняном костюме Getty Images

Анджелина Джоли в стильном льняном костюме Getty Images

Анджелина Джоли в стильном льняном костюме Getty Images

Отметим, что Анджелина прилетела во Францию с целью поддержать местных пчеловодов, которые борются с исчезновением пчел.

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