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Анджелина Джоли прогулялась по Парижу в стильном льняном костюме

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Голливудская звезда похвасталась безупречным образом.
Анджелина Джоли прогулялась по Парижу в стильном льняном костюме
Анджелина Джоли прогулялась по Парижу в стильном льняном костюме
Getty Images

Одна из самых востребованных голливудских актрис Анджелина Джоли в очередной раз доказала, что достойна звания иконы стиля. Кинодива продемонстрировала безупречный образ во время визита в столицу Франции.

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Так, 22 июля, 45-летняя знаменитость вместе с детьми прогулялась по улицам Парижа в модном льняном костюме бежевого цвета. Наряд состоял из широких брюк с высокой посадкой и пиджака на завязках. Стильный образ Джоли дополнила белой футболкой, нюдовыми туфлями на высоких шпильках и небольшой сумочкой в тон к костюму.

Анджелина Джоли в стильном льняном костюме
Анджелина Джоли в стильном льняном костюме
Getty Images

Анджелина Джоли в стильном льняном костюме
Анджелина Джоли в стильном льняном костюме
Getty Images

Анджелина Джоли в стильном льняном костюме
Анджелина Джоли в стильном льняном костюме
Getty Images

Отметим, что Анджелина прилетела во Францию с целью поддержать местных пчеловодов, которые борются с исчезновением пчел.

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Теги: Анджелина Джоли, стиль звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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