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В модных джинсах и топлесс: Изабель Гулар восхитила фолловеров

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Бразильская супермодель похвасталась самыми модными джинсами 2021 года на полуобнаженном фото.
В модных джинсах и топлесс: Изабель Гулар восхитила фолловеров
В модных джинсах и топлесс: Изабель Гулар восхитила фолловеров
Getty Images

Популярная бразильская супермодель Изабель Гулар продолжает радовать поклонников стильными образами. Ранее звезда подиумов продемонстрировала как носить льняную рубашку под купальник. А теперь 36-летняя красотка хвастается модными джинсами.

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В своем Инстаграм-аккаунте Изабель обнародовала подборку фотографий, где она запечатлена в полуобнаженном виде. Модель позировала топлес в желтой панаме Jacquemus, темных очках и широких голубых джинсах с изображением белых цветов от Tiger Mist. 

Судя по указанной геолокации, пикантную фотосессию знаменитость устроила во время отдыха на греческом острове Миконос.

Изабель Гулар в модных джинсах лета 2021
Изабель Гулар в модных джинсах лета 2021
instagram.com/izabelgoulart
Изабель Гулар в модных джинсах лета 2021
Изабель Гулар в модных джинсах лета 2021
instagram.com/izabelgoulart
Изабель Гулар в модных джинсах лета 2021
Изабель Гулар в модных джинсах лета 2021
instagram.com/izabelgoulart
Изабель Гулар в модных джинсах лета 2021
Изабель Гулар в модных джинсах лета 2021
instagram.com/izabelgoulart

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Теги: Изабель Гулар, модные джинсы, мода летом, стиль звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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