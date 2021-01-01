Бразильская супермодель похвасталась самыми модными джинсами 2021 года на полуобнаженном фото.

В модных джинсах и топлесс: Изабель Гулар восхитила фолловеров Getty Images

Популярная бразильская супермодель Изабель Гулар продолжает радовать поклонников стильными образами. Ранее звезда подиумов продемонстрировала как носить льняную рубашку под купальник. А теперь 36-летняя красотка хвастается модными джинсами.

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В своем Инстаграм-аккаунте Изабель обнародовала подборку фотографий, где она запечатлена в полуобнаженном виде. Модель позировала топлес в желтой панаме Jacquemus, темных очках и широких голубых джинсах с изображением белых цветов от Tiger Mist.

Судя по указанной геолокации, пикантную фотосессию знаменитость устроила во время отдыха на греческом острове Миконос.

Изабель Гулар в модных джинсах лета 2021 instagram.com/izabelgoulart

Изабель Гулар в модных джинсах лета 2021 instagram.com/izabelgoulart

Изабель Гулар в модных джинсах лета 2021 instagram.com/izabelgoulart

Изабель Гулар в модных джинсах лета 2021 instagram.com/izabelgoulart

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