В модных джинсах и топлесс: Изабель Гулар восхитила фолловеров
Популярная бразильская супермодель Изабель Гулар продолжает радовать поклонников стильными образами. Ранее звезда подиумов продемонстрировала как носить льняную рубашку под купальник. А теперь 36-летняя красотка хвастается модными джинсами.
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В своем Инстаграм-аккаунте Изабель обнародовала подборку фотографий, где она запечатлена в полуобнаженном виде. Модель позировала топлес в желтой панаме Jacquemus, темных очках и широких голубых джинсах с изображением белых цветов от Tiger Mist.
Судя по указанной геолокации, пикантную фотосессию знаменитость устроила во время отдыха на греческом острове Миконос.
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