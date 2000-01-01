Вспоминаем самые стильные выходы именинницы Сандры Буллок.

Сандре Буллок - 57 лет: ТОП-20 лучших образов актрисы на красной дорожке Getty Images

В понедельник, 26 июля, американская актриса Сандра Буллок отмечает день рождения. Знаменитой кинозвезде исполняется 57 лет.

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Именинница стала мегапопулярной после исполнения главной роли в комедийном боевике «Мисс Конгениальность» в 2000 году. А лауреаткой самой престижной кинопремии «Оскар» Сандра стала спустя 10 лет после съемок в спортивной драме «Невидимая сторона».

Буллок является не только одной из самых востребованных актрис современности, но еще и одной из самых стильных звезд Голливуда. Образы актрисы – сама аристократичность. Сандра предпочитает сдержанные наряды и старается избегать слишком ярких оттенков.

В честь дня рождения Сандры Буллок Ivona собрала 20 самых лучших нарядов знаменитой актрисы, в которых она появлялась на ковровых дорожках. Смотрим в нашей галерее!

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