Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Бикини золотого цвета лучше всего подчеркивает загар: пример от Кайли Дженнер

С таким купальником внимание на пляже обеспечено.
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
Pinterest

Читай также: Жизель Бюндхен - 41: ТОП-10 сексуальных образов самой богатой супермодели

Кайли Дженнер - еще та любительница откровенных образов, и для аномальной жары в Лос-Анджелесе звезда выбирает самые провокационные и роскошные купальники. Вчера Кайли отправилась загорать у бассейна в крошечном бикини.

Знаменитость отдала предпочтение золотому купальнику GOOD AMERICAN(следует отметить, что одна из основательниц бренда - ее сестра Хлои Кардашьян). Бикини на завязках - модный тренд этого лета. И оно отлично подчеркнуло фигуру модели и бронзовый загар. Образ Кайли дополнила массивными золотыми украшениями.

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Кайли Дженнер, образы звезд, модные купальники
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: ivоna bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь