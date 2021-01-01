Бикини золотого цвета лучше всего подчеркивает загар: пример от Кайли Дженнер
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Кайли Дженнер - еще та любительница откровенных образов, и для аномальной жары в Лос-Анджелесе звезда выбирает самые провокационные и роскошные купальники. Вчера Кайли отправилась загорать у бассейна в крошечном бикини.
Знаменитость отдала предпочтение золотому купальнику GOOD AMERICAN(следует отметить, что одна из основательниц бренда - ее сестра Хлои Кардашьян). Бикини на завязках - модный тренд этого лета. И оно отлично подчеркнуло фигуру модели и бронзовый загар. Образ Кайли дополнила массивными золотыми украшениями.
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