Бикини золотого цвета лучше всего подчеркивает загар: пример от Кайли Дженнер

С таким купальником внимание на пляже обеспечено.

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Кайли Дженнер - еще та любительница откровенных образов, и для аномальной жары в Лос-Анджелесе звезда выбирает самые провокационные и роскошные купальники. Вчера Кайли отправилась загорать у бассейна в крошечном бикини.

Знаменитость отдала предпочтение золотому купальнику GOOD AMERICAN(следует отметить, что одна из основательниц бренда - ее сестра Хлои Кардашьян). Бикини на завязках - модный тренд этого лета. И оно отлично подчеркнуло фигуру модели и бронзовый загар. Образ Кайли дополнила массивными золотыми украшениями.

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