Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Яркий образ Джей Ло, который вы захотите повторить этим летом

Джей Ло сияет во всей красе.
Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
Pinterest

Пока весь мир обсуждает, правда ли Дженнифер Лопес и Бен Афлек снова вместе, певица не теряет время, продолжает активно работать и создавать инфоповоды.

Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес
instagram

Читай также: Ирина Шейк показывает топ, без которого не обойтись этим летом

Из последнего — участие в съемках нового клипа Cambia El Paso, в котором Лопес предстает в сексуальном образе гламурной дивы. Алая бейсболка в стиле нулевых, сверкающий лиф с кристаллами, белоснежная рубашка на голое тело — почему бы не повторить такой образ, когда собираетесь на зажигательную летнюю вечеринку до утра?

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Дженнифер Лопес, образы звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь