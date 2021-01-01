Яркий образ Джей Ло, который вы захотите повторить этим летом

Джей Ло сияет во всей красе.

Пока весь мир обсуждает, правда ли Дженнифер Лопес и Бен Афлек снова вместе, певица не теряет время, продолжает активно работать и создавать инфоповоды.

Дженнифер Лопес instagram

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Из последнего — участие в съемках нового клипа Cambia El Paso, в котором Лопес предстает в сексуальном образе гламурной дивы. Алая бейсболка в стиле нулевых, сверкающий лиф с кристаллами, белоснежная рубашка на голое тело — почему бы не повторить такой образ, когда собираетесь на зажигательную летнюю вечеринку до утра?

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