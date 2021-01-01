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Натали Портман - 40: самые эффектные выходы актрисы

С Днем рождения, дива!
Натали Портман - 40: самые эффектные выходы актрисы
Натали Портман - 40: самые эффектные выходы актрисы
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Если собрать все образы Натали Портман, получится целый гид по стилю современной и успешной леди. Актриса всегда делает ставку на элегантность и женственность, предпочитая наряды макси длины и монохром.

Звезда честно призналась: “Последнее, в чем я бы хотела оказывать на людей влияние, - это мода“.

Но вместе с тем сегодня именно Натали считают иконой современного стиля, а Dior - своей музой и посланницей дома.

Идеальные вечерние аутфиты - визитная карточка оскароносной актрисы. В честь дня рождения Натали(сегодня она отмечает юбилей - 40 лет) Ivona подготовила подборку самых красивых и роскошных ее образов с красных дорожек. 

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Теги: Натали Портман, день рождения звезды
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Источник: Ivonа bigmir)net

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