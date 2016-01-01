Самые модные очки лета 2021: какие выбрать?

Изучаем главные тенденции и выбираем себе понравившуюся модель.

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Солнцезащитные очки давно перестали быть исключительно летним аксессуаром. Сегодня они не только работают по своему прямому назначению, но и придают образу стильных ноток. Поэтому пренебрегать столь важным аксессуаром не стоит. Дизайнеры в этом сезоне внедряют в свои коллекции все больше новых очков – всех форм и оттенков. Осталось разобраться с главными тенденциями и выбрать пару (можно и не одну), чтобы быть самыми модными в новом сезоне.

Возглавляют список главных трендов геометричные очки в пластиковой оправе. Самые модные – в цветной (или даже принтованной) оправе и с яркими стеклами. Для тех, кому цвет не по душе, всегда на помощь приходит черная классика – однако в этом сезоне она тоже приобретает острую форму. Также особой популярностью будут пользоваться модели в мятных оттенках и с украшениями. Мы составили подборку самых стильных моделей, чтобы Вы выбрали себе подходящий вариант для дополнения летних образов незаменимым аксессуаром.

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