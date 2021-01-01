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Этот цвет стал самым главным трендом лета 2021

Этот цвет носят самые модные девушки мира.
Насыщенный зеленый цвет - тренд лета 2021
Насыщенный зеленый цвет - тренд лета 2021
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Хоть Pantone и назвал основными цветами 2021 года серый и желтый, но все же действительно самым модным оттенком сезона стал насыщенный зеленый. Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть последние дизайнерские коллекции или выходы самых модных девушек мира — все они выбирают изумрудный для самых важных событий.

Добавляйте цвет в свой гардероб поэтапно: начните с сумки, туфель или украшений. Ну а если хотите облачиться в зелёный с ног до головы, предлагаем вдохновиться нашей подборкой.

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Источник: Ivonа bigmir)net

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