Рассматриваем самые трендовые модели футболок этого лета.

Футболки с надписями

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Вновь на модный Олимп возвращаются футболки с надписями. Среди одежды именитых дизайнеров встречаются коллекции со своеобразными слоганами, цитатами и различными мемами, которые пользуются бешеной популярностью у пользователей Сети. К тому же, многие магазины собственного производства предлагают сделать любой принт на выбор, тем самым делая вашу футболку мечты уникальной.

ТОП-5 самых модных футболок этого лета Pinterest

ТОП-5 самых модных футболок этого лета Pinterest

ТОП-5 самых модных футболок этого лета Pinterest

Футболки с рисунками

Рисунки на футболках уже который сезон не теряют своей актуальности. Яркий фрагмент может быть исполнен в духе минимализма или же занимать значительную часть. Футболки с рисуночным принтом прекрасно сочетаются с джинсами, шортами и юбками.

ТОП-5 самых модных футболок этого лета Pinterest

ТОП-5 самых модных футболок этого лета Pinterest

ТОП-5 самых модных футболок этого лета Pinterest

Поло

Футболка-поло в классическом варианте была актуальной всегда, но сегодня эта спортивная модель слегка отошла от традиционного кроя, поддавшись модным тенденциям этого года: укороченные и удлиненные фасоны, оверсайз, интересные цветовые решения разбавляют классику более современными трендами.

ТОП-5 самых модных футболок этого лета Pinterest

ТОП-5 самых модных футболок этого лета Pinterest

ТОП-5 самых модных футболок этого лета Pinterest

Футболки с узлом

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Многие же любят носить футболку, завязав подол в узел. Именно этот тренд вдохновил дизайнеров на создание оригинальных футболок с готовым узелком. Благодаря такому решению, обычная футболка с легкостью превращается в модный предмет одежды, с которым можно создать множество крутых летних аутфитов.

ТОП-5 самых модных футболок этого лета Pinterest

ТОП-5 самых модных футболок этого лета Pinterest

ТОП-5 самых модных футболок этого лета Pinterest

Укороченные(кроп)

Кроп-топы заняли свое почетное место среди трендов ещё прошлым летом. А в этом сезоне дизайнеры слегка интерпретировали тенденцию, разбавив ее укороченными футболками. Сочетают их с высокой посадкой джинсов, брюк и юбок. Также советуем воспользоваться модным стилистическим приемом: накиньте поверх футболки базовую белую рубашку, как это делает супермодель Белла Хадид.

ТОП-5 самых модных футболок этого лета Pinterest

ТОП-5 самых модных футболок этого лета Pinterest

ТОП-5 самых модных футболок этого лета Pinterest

Автор: Анна Мельник

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