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Кендалл Дженнер с главным аксессуаром сезона

Когда сумка решает все.
Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
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Сумка - тот аксессуар, который может многое поведать о его обладательнице. Но кроме этого он может полностью преобразить образ, превратив его из обычного в ультратрендовый. Новый выход супермодели Кендалл Дженнер - яркое тому свидетельство.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
BACKGRID
 

Вчера звезда отправилась на ужин в базовом комплекте, который состоял из черных брюк, белого топа, коричневой рубашки и кед в тон наряду. Притягательным ее образ сделала маленькая стильная сумочка-багет из карамельной кожи в ретро-стиле.

Кендалл Дженнер
Кендалл Дженнер
BACKGRID

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Теги: Кендалл Дженнер, образы звезд, модные сумки
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Источник: Ivonа bigmir)net

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