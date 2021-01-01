Кендалл Дженнер с главным аксессуаром сезона

Когда сумка решает все.

Читай также: Хейли Бибер возвращает в моду брюки карго

Сумка - тот аксессуар, который может многое поведать о его обладательнице. Но кроме этого он может полностью преобразить образ, превратив его из обычного в ультратрендовый. Новый выход супермодели Кендалл Дженнер - яркое тому свидетельство.

Кендалл Дженнер BACKGRID

Вчера звезда отправилась на ужин в базовом комплекте, который состоял из черных брюк, белого топа, коричневой рубашки и кед в тон наряду. Притягательным ее образ сделала маленькая стильная сумочка-багет из карамельной кожи в ретро-стиле.

Кендалл Дженнер BACKGRID

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.