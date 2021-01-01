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Хейли Бибер возвращает в моду брюки карго

С таким количеством карманов можно и забыть про сумку.
Хейли Бибер
Хейли Бибер
Pinterest

Ещё недавно брюки карго ассоциировались с походами и спальными мешками, но, кажется, благодаря инфлюенсерам этот предмет гардероба возвращается в моду.

Хейли Бибер
Хейли Бибер
instagram

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Хейли Бибер вместе с ее стилистом Мейв Рейли показала, как носить брюки карго этим летом. Модель выбрала вариант бежевого цвета с накладными карманами и топ-платок(один из главных летних трендов). Образ Хейли дополнила простыми чёрными кедами. Макияж с акцентом на красные губы добавил простому аутфиту немного шика.

Хейли Бибер
Хейли Бибер
instagram

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Теги: Хейли Бибер, образы звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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