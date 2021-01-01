Ева Лонгория в самом необычном сафари-образе

Модная классика в исполнении Евы Лонгории.

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Стиль сафари - это уже вечная модная классика, которую очень любил и развил Ив Сен-Лоран. Мягкие пиджаки и песчаные оттенки довольно-таки прекрасно смотрятся и в городских джунглях. Поэтому увидеть Еву Лонгорию в таком образе за обедом с друзьями - вовсе не удивительно.

Ева Лонгория BACKGRID

Только вечную классику Ева решила интерпретировать на свой лад, сделав микс нескольких тенденций. От стиля сафари - оливковый оттенок и рубашечный крой, а дань актуальной моде актриса отдала, выбрав плотный хлопок в виде смежной юбки.

Ева Лонгория BACKGRID

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