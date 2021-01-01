Переключиться на мобильную версию
Женский портал
Тренды:

Ева Лонгория в самом необычном сафари-образе

Модная классика в исполнении Евы Лонгории.
Ева Лонгория
Ева Лонгория
Pinterest

Читай также: Как одеться на День Киева 2021: модный пример от Кэти Холмс

Стиль сафари - это уже вечная модная классика, которую очень любил и развил Ив Сен-Лоран. Мягкие пиджаки и песчаные оттенки довольно-таки прекрасно смотрятся и в городских джунглях. Поэтому увидеть Еву Лонгорию в таком образе за обедом с друзьями - вовсе не удивительно.

Ева Лонгория
Ева Лонгория
BACKGRID

Только вечную классику Ева решила интерпретировать на свой лад, сделав микс нескольких тенденций. От стиля сафари - оливковый оттенок и рубашечный крой, а дань актуальной моде актриса отдала, выбрав плотный хлопок в виде смежной юбки.

Ева Лонгория
Ева Лонгория
BACKGRID

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в  Facebook и Instagram.

Поделись:
Теги: Ева Лонгория, образы звезд
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • Ivona в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: Ivonа bigmir)net

Статьи по теме

Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама

Внутри Ivona

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь