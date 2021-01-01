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Как носить костюм мужского кроя: модный пример от Эльзы Хоск

Эльза показывает, с чем сочетать объемные трендовые костюмы мужского кроя.
Эльза Хоск
Эльза Хоск
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Абсолютно не стоит бояться того, что трендовый костюм мужского кроя может сделать вас слишком объемной. У нас есть прекрасные новости - чтобы выглядеть в таком наряде более утонченно, выбирайте правильный топ. Например, как это сделала супермодель Эльза Хоск.

К своему оверсайз комплексу темно-синего цвета Эльза подобрала черный облегающий “корсетный“ топ, который выделяет фигуру, делая образ гораздо женственнее. Удачно дополнили такой “строгий“ лук яркая сумочка Balenciaga и золотые лодочки — идеальные акценты, освежающие весь наряд.

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Теги: Эльза Хоск, образы звезд, модные костюмы
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Источник: Ivonа bigmir)net

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