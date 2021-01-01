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Роскошный образ Николь Шерзингер в «кристальном» платье

Николь Шерзингер в невероятном образе!
Николь Шерзингер
Николь Шерзингер
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На днях солистка The Pussycat Dolls Николь Шерзингер появилась на съемках очередного выпуска музыкального шоу The Masked Singer в столь мерцающем платье, что буквально ослепила всех вокруг.

Сотни блестящих пайеток переливались в лучах софитов и прожекторов не хуже самых дорогих кристаллов. Любовь звезды к блестящим платьям длины мини ничем не измерить. С таким идеальным телом, как у Шерзингер, носить подобные наряды вполне логично.

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Теги: Николь Шерзингер, образы звезд, модные платья
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Источник: Ivonа bigmir)net

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