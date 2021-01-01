Самая модная сумка на это лето: показывает Ирина Шейк

Срочно пополняем гардероб такой сумкой!

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Для многих сумки и обувь по-прежнему составляют основную статью расходов при обновлении гардеробов. Если этим летом вы решили пополнить собственную коллекцию аксессуаров новой сумкой, не исчерпав при этом бюджет, советуем присмотреться к модному выходу Ирины Шейк.

Ирина Шейк SPLASH/GALLO IMAGES

Накануне модель, не скованная офисным дресс-кодом, выбрала для встречи костюм Moschino с абстрактным и ярким принтом. Но даже на его фоне не потерялась малышка Cush By Far оранжевого цвета, с которой Шейк появляется с завидной регулярностью.

Ирина Шейк SPLASH/GALLO IMAGES

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