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Образ Ким Кардашьян, от которого не оторвать взгляд

Соблазнительный образ звезды.
Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Pinterest

Ким Кардашьян всем своим видом напоминает нам, что она свободная женщина. На днях она примерила мини-платье из латекса, а сегодня боди, которое не оставляет простора для фантазии.

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Pinterest

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Ким надела кожаные брюки максимальной длины и оранжевое боди с глубоким декольте и вырезами по бокам. Получился лаконичный и одновременно очень эффектный и яркий образ. Следует отметить, что оранжевый цвет в этом сезоне пользуется особой популярностью у модниц, поэтому стоит обзавестись хотя бы одной вещью подобного оттенка. Это может быть платье, кроп-топ или же яркая сумка, которая в списке маст-хэвов этого лета.

Ким Кардашьян
Ким Кардашьян
Pinterest

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Теги: Ким Кардашьян, образы звезд
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Источник: ivonа bigmir)net

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