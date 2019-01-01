Образ Ким Кардашьян, от которого не оторвать взгляд

Соблазнительный образ звезды.

Ким Кардашьян всем своим видом напоминает нам, что она свободная женщина. На днях она примерила мини-платье из латекса, а сегодня боди, которое не оставляет простора для фантазии.

Ким Кардашьян Pinterest

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Ким надела кожаные брюки максимальной длины и оранжевое боди с глубоким декольте и вырезами по бокам. Получился лаконичный и одновременно очень эффектный и яркий образ. Следует отметить, что оранжевый цвет в этом сезоне пользуется особой популярностью у модниц, поэтому стоит обзавестись хотя бы одной вещью подобного оттенка. Это может быть платье, кроп-топ или же яркая сумка, которая в списке маст-хэвов этого лета.

Ким Кардашьян Pinterest

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