Миранда Керр в самом трендовом комбинезоне этого лета

Цветочный комбинезон + нюдовые босоножки — идеальная «пара» для летней веранды.

Цветочные принты - один из главных трендов предстоящего лета. Супермодель Миранда Керр вовсю следит за последними тенденциями, поэтому ее новый образ - пример для вдохновения.

Миранда Керр instagram.com/mirandakerr

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Звезда появилась в коротком комбинезоне с цветочным принтом и нюдовых босоножках Jessica Paster, улыбнулась своей фирменной улыбкой и ожидаемо очаровала всех вокруг. В таком романтичном образе нужно решительно приглашать подруг на коктейльную вечеринку на открытой веранде, красиво отдыхать и наслаждаться летом.

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