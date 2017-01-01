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Миранда Керр в самом трендовом комбинезоне этого лета

Цветочный комбинезон + нюдовые босоножки — идеальная «пара» для летней веранды.
Миранда Керр
Миранда Керр
Pinterest

Цветочные принты - один из главных трендов предстоящего лета. Супермодель Миранда Керр вовсю следит за последними тенденциями, поэтому ее новый образ - пример для вдохновения.

Миранда Керр
Миранда Керр
instagram.com/mirandakerr

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Звезда появилась в коротком комбинезоне с цветочным принтом и нюдовых босоножках Jessica Paster, улыбнулась своей фирменной улыбкой и ожидаемо очаровала всех вокруг. В таком романтичном образе нужно решительно приглашать подруг на коктейльную вечеринку на открытой веранде, красиво отдыхать и наслаждаться летом.

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Теги: Миранда Керр, образы звезд, модные комбинезоны
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Источник: ivоna bigmir)net

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