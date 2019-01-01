Юбка, которая не полнит: показывает королева Летиция

Новый образ монаршей особы.

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Образы королевы Летиции всегда отличаются элегантностью и демократичностью — почти весь гардероб монаршей особы состоит из доступных марок. Именно это делает представительницу королевской семьи настоящим трендсеттером, ведь ее выходы повторить может абсолютно каждая.

Королева Летиция Pinterest

На этот раз мы уверены, что с полок магазинов резко пропадут голубые юбки, похожие на ту, в которой королева появилась вчера на одном из мероприятий. Что примечательно, светлый оттенок в данном случае совсем не полнит — все благодаря удачному крою и сочетанию с черной футболкой и изящными лодочками на шпильке.

Королева Летиция Pinterest

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