Юбка, которая не полнит: показывает королева Летиция
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Образы королевы Летиции всегда отличаются элегантностью и демократичностью — почти весь гардероб монаршей особы состоит из доступных марок. Именно это делает представительницу королевской семьи настоящим трендсеттером, ведь ее выходы повторить может абсолютно каждая.
На этот раз мы уверены, что с полок магазинов резко пропадут голубые юбки, похожие на ту, в которой королева появилась вчера на одном из мероприятий. Что примечательно, светлый оттенок в данном случае совсем не полнит — все благодаря удачному крою и сочетанию с черной футболкой и изящными лодочками на шпильке.
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