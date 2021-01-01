ТОП-5 хитростей, как казаться стройнее с помощью одежды

Попробуйте один из пяти простых фэшн-приемов — и вуаля! Все подумают, что вы похудели на целый размер.

1. Составьте образ в одном цвете

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Комбинируйте вещи идентичных или очень похожих оттенков. Тогда верх и низ создадут вертикальную линию, благодаря чему силуэт покажется более вытянутым и стройным. Толал лук и всевозможные костюмы сейчас на пике популярности: этот прием — номер один в нашем списке.

ТОП-5 фэшн-приемов, которые помогут казаться стройнее Pinterest

2. Обзаведитесь лодочками телесного цвета

Классические лодочки телесного цвета на каблуках с острым, но не слишком длинным мыском зрительно удлиняют ноги. Так вы покажетесь чуть стройнее, чем есть на самом деле. И вовсе не обязательно покупать туфли на тонкой шпильке, подойдет комфортный толстый каблук высотой 6-8 сантиметров.

ТОП-5 фэшн-приемов, которые помогут казаться стройнее Pinterest

3. Заправьте блузу только наполовину

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Последние пару сезонов многие модницы заправляют блузы в джинсы или юбки не полностью, а лишь наполовину — так, чтобы задняя часть оставалась выпущенной наружу. Такой стильный прием визуально удлиняет ноги и маскирует маленькие недостатки в районе талии и боков.

ТОП-5 фэшн-приемов, которые помогут казаться стройнее Pinterest

4. Купите платье с темными вставками по бокам

Платья-футляры с темными вставками по бокам творят чудеса! Они буквально сжимают фигуру, и мы выглядим как минимум на размер меньше. А еще платья с контрастными вставками подчеркивают соблазнительные изгибы тела и выделяют тонкую талию.

ТОП-5 фэшн-приемов, которые помогут казаться стройнее Pinterest

5. Выберите блузы с V-образным вырезом

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Считается, что кофточки и топы с V-образным вырезом зрительно удлиняют верхнюю часть тела. Вы становитесь визуально выше и стройнее, а соблазнительный вырез притягивает внимание к вашему декольте, оставляя другие части тела вне поля зрения.

ТОП-5 фэшн-приемов, которые помогут казаться стройнее Pinterest

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