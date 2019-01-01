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Кайли Дженнер в самом необычном пляжном образе

Образ, который приковывает к себе миллионы взглядов.
Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
instagram.com/kyliejenner

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Если бы прводили конкурс на самый эффектный пляжный образ, то пальма первенства однозначно бы досталась Кайли Дженнер. Звезда сейчас отдыхает на берегу океана, выбрав прозрачный комплект из рваных тканей.

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
instagram.com/kyliejenner

Фасон верха напоминает корсет, а низ выполнен в виде набедренной повязки. Чтобы сделать свой образ еще более необычным, Кайли надела колье с бирюзой на талию, которое придало луку ещё больше шарма.

Кайли Дженнер
Кайли Дженнер
instagram.com/kyliejenner

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Теги: Кайли Дженнер, образы звезд, лето
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Источник: ivоna bigmir)net

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