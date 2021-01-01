Узнайте, с чем сочетать обувной тренд этого лета - массивные сандалии.

Способ 1. С романтичным платьем

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Один из основных принципов стиля - сочетание двух противоположных визуальных вещей. В нашем случае грубые сандалии можно разбавить нежным женственным платьем - в итоге получится достаточно интересный и гармоничный образ. Длина платья может быть как мини, так и - макси. Силуэт лучше выбрать объемный для баланса пропорций.

5 модных способов носить массивные сандалии этим летом Pinterest

Способ 2. С брючным костюмом

Такой вариант вполне подойдет для выходов в офис в особо жаркие летние деньки. Только при условии, если ваш рабочий дресс-код включает открытую обувь. Главный момент - правильно подобрать костюм. Он должен иметь расслабленный крой, состоять из длинного пиджака или жакета и свободных длинных брюк. Лучшим дополнением станет базовая футболка, но также можно поэкспериментировать и с рубашкой.

5 модных способов носить массивные сандалии этим летом Pinterest

Способ 3. С джинсами макси-длины

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Этим летом внимание стоит обратить на прямые или широкие модели, но обязательно - макси-длины. Носите их в комплекте с массивными сандалиями, кроп-топами и укороченными кардиганами. Такой образ вполне будет уместным в городе и за его пределами.

5 модных способов носить массивные сандалии этим летом Pinterest

Способ 4. С юбкой миди-длины

С массивными сандалиями также круто смотрятся юбки миди-длины из легких и летящих тканей. Наверх можно надеть что-то облегающее и подчеркивающее фигуру или сбалансировать нарочито массивную обувь оверсайз-одеждой.

5 модных способов носить массивные сандалии этим летом Pinterest

Способ 5. С объемными шортами

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Короткие шорты объемного кроя — универсальная база летнего гардероба со множеством вариантов. В случае с массивными сандалиями подойдут как спортивные шорты из трикотажа, денима или нейлона, так и более элегантные — например, из плотного шелка или хлопка.

5 модных способов носить массивные сандалии этим летом Pinterest

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