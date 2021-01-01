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Кейт Миддлтон в особенном украшении - цепочке с тайным посланием

Узнайте, какое послание несет в себе цепочка, которую надела Кейт Миддлтон.
Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
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Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают свой тур по Шотландии. В рамках очередного визита герцогиня Кембриджская появилась в достаточно скромном и повседневном луке. Белый свитер с V-образным вырезом, черные брюки-скинни — никаких сногсшибательных платьев, костюмов или дорогих украшений. Но внимательные пользователи сети все же не пропустили одну маленькую, но очень интересную деталь.

Кейт Миддлтон
Кейт Миддлтон
LEGION MEDIA

Оказалось, что герцогиня надела очень особенное украшение — в нем было зашифровано тайное послание. На ее шее красовалась минималистичная цепочка с подвесками-буквами — и они были выбраны не случайно. Оказалось, что это инициалы детей Миддлтон и принца Уильяма — принцев Джорджа и Луи и принцессы Шарлотты. 

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Теги: Кейт Миддлтон
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Источник: Ivоna bigmir)net

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