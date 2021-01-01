Кейт Миддлтон в особенном украшении - цепочке с тайным посланием
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Кейт Миддлтон и принц Уильям продолжают свой тур по Шотландии. В рамках очередного визита герцогиня Кембриджская появилась в достаточно скромном и повседневном луке. Белый свитер с V-образным вырезом, черные брюки-скинни — никаких сногсшибательных платьев, костюмов или дорогих украшений. Но внимательные пользователи сети все же не пропустили одну маленькую, но очень интересную деталь.
Оказалось, что герцогиня надела очень особенное украшение — в нем было зашифровано тайное послание. На ее шее красовалась минималистичная цепочка с подвесками-буквами — и они были выбраны не случайно. Оказалось, что это инициалы детей Миддлтон и принца Уильяма — принцев Джорджа и Луи и принцессы Шарлотты.
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