Как одеться на День Киева 2021: модный пример от Кэти Холмс

Актриса выбирает комфорт.

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Кэти Холмс — та звезда, к чьим выходам мы обращаемся за вдохновением, когда нам предстоит расслабленный приятный день. Например, предлагаем отправиться праздновать День Киева с друзьями или семьей, посетив мероприятия, которых в этом году приличное количество.

Кэти Холмс LEGION MEDIA

Если именно этим вы планируете заняться в этот уикенд, вот вам идея для образа, подсмотренная у Холмс: базовая белая футболка, гармонирующие с ней кеды и светлые брюки — свободные, с высокой талией и слегка укороченные. Добавить немного стиля можно, набросив на футболку белую рубашку oversize — прием, который в этом сезоне завоевал стритстайл.

Кэти Холмс LEGION MEDIA

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