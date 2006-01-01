Как носить вышиванку: 5 модных решений
Вышиванка + брюки
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Модную вышиванку вполне можно комбинировать как с джинсами, так и с классическими брюками. В этом сезоне особо актуальны модели клеш. Дополнить образ можно очками, сумкой-хобо и стильными лодочками. Такой лук несомненно не останется не замеченным.
Платье-вышиванка
Платье-вышиванка - отличная альтернатива классическому варианту рубашки. Ее можно носить с мюли и яркими босоножками. Такой смелый ход придаст вашему образу легкости и непринужденности.
Длинная вышиванка с поясом
Такой вариант можно носить в расстегнутом виде, воспользовавшись поясом. Помимо того, под длинную вышиванку можно надеть короткие брюки свободного кроя в идентичном цвете, чтобы образ получился максимально гармоничным.
Вышитые топ и юбка
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Топ и юбка, вышитые в стиле вышиванки, - оригинальный вариант для смелых модниц. Этот удачный лук подойдет для романтической прогулки или вечеринки с друзьями. Выбирайте яркие цвета тканей и дополните образ стильным плетением и эффектной красной помадой.
Вышитая верхняя одежда
Символ украинской нации уже давно перекочевал в модные коллекции не только в виде классической рубашки, но и дизайнеры смело используют этно-мотивы в создании верхней одежды: жакетов, курток, пальто и тренчей. Этот элемент одежды прекрасно дополнит весенний лук, добавив ему яркости и оригинальности.
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