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Как выглядят самые модные шорты этого лета?

Выбираем актуальные модели для теплых дней.
Как выглядят самые модные шорты этого лета?

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Если тренд на велосипедки пришелся по душе далеко не всем (все-таки этот предмет гардероба требует практически модельных параметров), то бермуды прочно и надолго вошли в гардеробы модных девушек. Широкий и свободный крой, завышенная талия, консервативная длина делают такие шорты практически универсальными.

Они гармонично будут смотреться с белой рубашкой, чтобы создать деловой образ; со свитшотом, чтобы выглядеть более расслабленно, или с нарядным топом и босоножками на каблуке, чтобы без препятствий попасть на любую вечеринку. Ivona выбрала несколько актуальных вариантов для летнего сезона.

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Теги: модные шорты, модные образы
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Источник: ivonа bigmir)net

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