Узнайте, какие головные уборы будут на пике популярности этим летом!

Читай также: Модные рюкзаки 2021: главные тренды

Современные модницы не могут представить свой образ без головного убора. Модная шляпка, берет или бейсболка всегда дополнит любой образ, отразит настроение и подчеркнет индивидуальность обладательницы, тем более в летнюю пору, когда нужно защитить голову от воздействия солнечных лучей по максимуму. Предлагаем ознакомиться с самыми трендовыми моделями головных уборов этого лета.

Кепка

Классика весенне-летних головных уборов, которая позволяет модницам делать образы более гармоничными. В наступающем сезоне актуальны объемные кепки, ведь они прекрасно подходят к любой длине волос и макияжу.

ТОП-5 модных головных уборов этого лета Pinterest

ТОП-5 модных головных уборов этого лета Pinterest

Панама

В этом сезоне выбирайте как однотонные модели, так и разноцветные, с необычным принтом — для ваших ярких образов. Также особой популярностью будут пользоваться модели из эко-кожи и вельвета.

ТОП-5 модных головных уборов этого лета Pinterest

ТОП-5 модных головных уборов этого лета Pinterest

Косынка

Читай также: Модные украшения и аксессуары к вечерним платьям

В прохладную погоду отдавайте предпочтения моделям из эко-кожи, завязывая их под подбородкам, как наши бабушки. А в более теплые дни используйте платки вместо резинки для волос, одновременно защищая голову от солнца.

ТОП-5 модных головных уборов этого лета Pinterest

ТОП-5 модных головных уборов этого лета Pinterest

Шляпа с широкими полями



Огромным плюсом шляпки с полями является то, что летом она подходит практически к любой одежде: легкому платью, повседневному наряду, классической одежде, купальнику. Ее трудно сочетать лишь со спортивной одеждой и обувью.

ТОП-5 модных головных уборов этого лета Pinterest

ТОП-5 модных головных уборов этого лета Pinterest

Соломенная шляпа

Предвкушая поездку на море, носим соломенные шляпы уже сейчас. Это может быть модель с гигантскими полями или скромное канотье, которое никогда не выйдет из моды. Носим соломенные шляпы с блузками, широкими брюками, платьями макси и сарафанами.

ТОП-5 модных головных уборов этого лета Pinterest

ТОП-5 модных головных уборов этого лета Pinterest

Вам будет интересно прочитать на Ivona:

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.