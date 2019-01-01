Узнайте, какие трендовые босоножки мы будем носить этим летом.

Босоножки на высокой платформе

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Босоножки на высокой платформе в самом деле очень удобные и в них вы будете чувствовать себя комфортно в течение всего дня. Также за счет высокой платформы ваши ноги визуально будут выглядеть стройнее и длиннее. Высокая платформа - лучшая альтернатива туфлям и босоножкам на высоком каблуке, в которых проходить целый день, не чувствуя усталости в ногах, практически нереально.

Модные босоножки лето 2021: ТОП-5 главных трендов Pinterest

Модные босоножки лето 2021: ТОП-5 главных трендов Pinterest

Босоножки с элементами бахромы

Босоножки с бахромой будут также на пике популярности этим летом - от моделей на плоской подошве, к босоножкам с подобным декором на высоких каблуках. Данный тренд явно придется по душе любителям стиля бохо, с которым подобные варианты обуви будут сочетаться лучше всего.

Модные босоножки лето 2021: ТОП-5 главных трендов Pinterest

Модные босоножки лето 2021: ТОП-5 главных трендов Pinterest

Босоножки с ремешками

Босоножки с ремешками благодаря своей изысканности и минимализму будут выглядеть на ногах изящнее всего, сочетая в себе элегантность и утонченность. Простые, но стильные - модели с ремешками станут отличным украшением ваших ног.

Модные босоножки лето 2021: ТОП-5 главных трендов Pinterest

Модные босоножки лето 2021: ТОП-5 главных трендов Pinterest

Босоножки с элементами цепей

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Цепи - абсолютный тренд 2021. Их можно встретить в огромном количестве аксессуаров и предметах одежды. Дизайнеры всецело руководствуются принципом, что “цепей много не бывает!“. Поэтому неудивительно, что босоножки с цепями не остались незамеченными. Такие модели обуви советуют сочетать с невесомыми и нежными вещами.

Модные босоножки лето 2021: ТОП-5 главных трендов Pinterest

Модные босоножки лето 2021: ТОП-5 главных трендов Pinterest

Босоножки на микро-каблуке

Модные босоножки на крошечном каблучке дают возможность почувствовать себя звездой 30-40-х годов прошлого столетия. Ретро-модель идеально подчеркивает ультра-женственный стиль. Дизайнеры не ограничивают себя в фантазии, украшая их жемчугом, кристаллами и стильными ремешками.

Модные босоножки лето 2021: ТОП-5 главных трендов Pinterest

Модные босоножки лето 2021: ТОП-5 главных трендов Pinterest

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