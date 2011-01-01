10 трендовых вещей, без которых не обойтись летом 2021
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Летний сезон совсем не за горами(хоть и по погоде это не особо ощущается), но это не повод не побеспокоиться о летнем гардеробе, узнав о десяти трендовых вещах и аксессуарах, без которых не обойтись. В этом списке платья с цветочным принтом, как у Кендалл Дженнер, которая в этом году отмечала Пасху в нем, базовая белая рубашка, массивные сандалии, панама кроше, которая так полюбилась Белле Хадид, и много других интересных атрибутов.
Эти вещи ещё долго будут числиться в списке трендов, поскольку большинство из них являются беспроигрышными и универсальными, так что за покупку переживать не нужно будет. Советуем взглянуть на нашу подборку, где знаменитости и модницы на собственных примерах демонстрируют, как и с чем носить актуальные в этом сезоне образы.
- Платье с цветочным принтом
- Вязаный топ
- Массивные сандалии
- Базовая белая рубашка
- Соломенная шляпа
- Клоги
- Яркая сумка
- Панама кроше
- Свитшот с принтом тай-дай
- Вещи из сетки
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