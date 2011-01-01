10 трендовых вещей, без которых не обойтись летом 2021

Эти вещи обязательно должны поселиться в вашем гардеробе!

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Летний сезон совсем не за горами(хоть и по погоде это не особо ощущается), но это не повод не побеспокоиться о летнем гардеробе, узнав о десяти трендовых вещах и аксессуарах, без которых не обойтись. В этом списке платья с цветочным принтом, как у Кендалл Дженнер, которая в этом году отмечала Пасху в нем, базовая белая рубашка, массивные сандалии, панама кроше, которая так полюбилась Белле Хадид, и много других интересных атрибутов.

Эти вещи ещё долго будут числиться в списке трендов, поскольку большинство из них являются беспроигрышными и универсальными, так что за покупку переживать не нужно будет. Советуем взглянуть на нашу подборку, где знаменитости и модницы на собственных примерах демонстрируют, как и с чем носить актуальные в этом сезоне образы.

Платье с цветочным принтом

Кендалл Дженнер в платье с цветочным принтом Pinterest

Вязаный топ

Вязаный топ Pinterest

Массивные сандалии

Массивные сандалии Pinterest

Базовая белая рубашка

Базовая белая рубашка Pinterest

Соломенная шляпа

Соломенная шляпа Pinterest

Клоги

Клоги Pinterest

Яркая сумка

Яркая сумка Pinterest

Панама кроше

Белла Хадид в панаме кроше Pinterest

Свитшот с принтом тай-дай

Свитшот с принтом тай-дай Pinterest

Вещи из сетки

Вещи из сетки Pinterest

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