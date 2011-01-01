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Тренды:

10 трендовых вещей, без которых не обойтись летом 2021

Эти вещи обязательно должны поселиться в вашем гардеробе!
10 трендовых вещей, без которых не обойтись летом 2021
10 трендовых вещей, без которых не обойтись летом 2021
IVONA bigmir)net

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Летний сезон совсем не за горами(хоть и по погоде это не особо ощущается), но это не повод не побеспокоиться о летнем гардеробе, узнав о десяти трендовых вещах и аксессуарах, без которых не обойтись. В этом списке платья с цветочным принтом, как у Кендалл Дженнер, которая в этом году отмечала Пасху в нем, базовая белая рубашка, массивные сандалии, панама кроше, которая так полюбилась Белле Хадид, и много других интересных атрибутов. 

Эти вещи ещё долго будут числиться в списке трендов, поскольку большинство из них являются беспроигрышными и универсальными, так что за покупку переживать не нужно будет. Советуем взглянуть на нашу подборку, где знаменитости и модницы на собственных примерах демонстрируют, как и с чем носить актуальные в этом сезоне образы. 

  • Платье с цветочным принтом

Кендалл Дженнер в платье с цветочным принтом
Кендалл Дженнер в платье с цветочным принтом
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  • Вязаный топ

Вязаный топ
Вязаный топ
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  • Массивные сандалии

Массивные сандалии
Массивные сандалии
Pinterest

  • Базовая белая рубашка

Базовая белая рубашка
Базовая белая рубашка
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  • Соломенная шляпа

Соломенная шляпа
Соломенная шляпа
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  • Клоги

Клоги
Клоги
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  • Яркая сумка

Яркая сумка
Яркая сумка
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  • Панама кроше

Белла Хадид в панаме кроше
Белла Хадид в панаме кроше
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  • Свитшот с принтом тай-дай

Свитшот с принтом тай-дай
Свитшот с принтом тай-дай
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  • Вещи из сетки

Вещи из сетки
Вещи из сетки
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Теги: тренды лета, модные образы
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Источник: Ivonа bigmir)net

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