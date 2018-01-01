Одинаковая одежда самым замечательным образом подчеркнет единство семьи. Ivona делится модными решениями, как создать крутые семейные образы.

Одеваемся одинаково

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Самое напрашивающееся решение — одинаковая одежда. Дети невероятно обаятельно смотрятся в уменьшенных костюмах родителей. Они с удовольствием примеряют такой комплект, ведь им нравится чувствовать себя взрослыми. Мама и дочка могут надеть платья, сшитые из одной и той же ткани и схожие по фасону. Папа и сын будут так похожи в нарядных костюмах. Можно пошалить и подобрать одежду так, чтобы мать и сын выглядели одинаково. Например, это могут быть брюки на подтяжках, белая рубашка и галстук-бабочка.

Одежда в стиле family look : как создать образ гармоничной семьи Pinterest

Одежда в стиле family look : как создать образ гармоничной семьи Pinterest

Частичные совпадения

Не менее интересно, и при этом более разнообразно смотрится не полностью идентичная одежда, а отдельные перекликающиеся элементы. Например, всем можно нарядиться в одном стиле — изысканно-вечернем или, наоборот, casual. Подобные решения хороши для семьи из нескольких человек, когда сливаться не хочется, а подчеркнуть целостность хочется Такой вариант family look хорошо смотрится и в реальной жизни, его можно использовать для семейных выездов.

Одежда в стиле family look : как создать образ гармоничной семьи Pinterest

В одном цвете

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Если одинаковая одежда кажется скучной, без изюминки, то можно подобрать разные комплекты, но в единой цветовой гамме. Хорошо, если оттенок будет совпадать, тогда family look получится гармонично и оригинальным. А вот фасоны могут отличаться. Мама будет в платье, папа — в такой же по цвету футболке, сын или дочка — в соответствующем комбинезоне. Или можно создать образ в морском стиле, подобрав подходящие всем тельняшки.

Одежда в стиле family look : как создать образ гармоничной семьи Pinterest

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