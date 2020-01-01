В Международный день семьи почитайте красивые стихи о самом дорогом на свете.

Стихи с днем семьи: поэзия для детей и взрослых о семье pinterest.com

День семьи в Украине празднуется 15 мая. Ivona предлагает вам вспомнить и разучить вместе с детьми трогательные стихи о семье.

День семьи, любви и верности: стихи о семье

Читай также: Самые трогательные песни о маме

Вогнище родинне

На світі білому єдине,

як і дніпрова течія,

домашнє вогнище родинне,

оселя наша і сім’я.

Ми відтоді початки лічим,

як муж з камінням і паліччям

за звіром кидався вдогонь,

а жінка берегла вогонь,

вогонь, що предки розкладали,

здобутий ними від тертя;

пожитки різні, причандали,

що перейшли з первобуття.

Й слова житейські необхідні,

що проростали, як зерня,

вогнем освячені і рідні:

горнутись, горниця, горня.

Хоч їх походження і різне -

немає в цьому дивини.

Та дух вітчизни, материзни

несуть і досі нам вони.

Слова, що доти їх не знали,

первісні трепетні слова,

що зігрівали і єднали, -

і мова врунилась жива.

В щасливі і в тяжкі години -

куди б нам не стелився шлях

не гасне вогнище родинне,

в людських запалене серцях

(Дмитро Білоус)



Стихи с днем семьи: поэзия для детей и взрослых о семье pinterest.com

Що таке сім’я?

Розкажу вам, друзі, я,

Що таке моя сім’я.

Разом дружно проживаємо

І пісні про це співаємо.

Люба матінко моя -

Як пишаюсь нею я!

В неї рук золотії.

Серцем кожного зігріє.

Тато сильний і завзятий -

Він господар в нашій хаті.

Все майструє, все ладнає,

Бо для всього хист він має.

Дід і бабця - у пошані,

Вони праці ветерани.

Всіх онуків міцно люблять.

І як пташенят голублять.

Є у мене ще й брати -

Кращих в світі не знайти.

Ось і вийшло всіх сім “я“

Знайте, це моя сім’я.



(Н. Чемерис)

А сім'я - це все

А сім'я - це будинок,

Це двоє і третій,

І, можливо, четвертий,

І п'ятий потім.

Це теплі рядки

У бажаному конверті,

Якщо махає розлука

Сумним крилом.

А сім'я - це світло,

Що незримо і щедро

Осяває все життя

І супроводжує нам.

Це - творчість,

Скрізь, де тільки останніх, ні перше,

Де і радість, і горе -

Завжди навпіл.

А сім'я - це все.

Без неї холоне

Самотня думка,

Самотнє життя.

Нічого не буває

На світлі рідніше,

Нічого, як не думай

І як не хоробрий ...

(І. Яворівська)

Стихи с днем семьи: поэзия для детей и взрослых о семье pinterest.com

Читай также: Стихи про маму, которые тронут вас до слез

Семейное дерево

Чудесное дерево есть у меня.

Оно мне – семья,

И оно мне – родня.

На дереве этом

До старческих лет

Гнездился мой прадед,

А также мой дед.

Мой папа

На нем научился взлетать

И смог настоящею птицею стать!

И, как в колыбели,

Со мной

До утра

На дереве этом

Качались ветра.

А листья трезвонили,

Как бубенцы,

Когда у меня

Появились птенцы…

(Г. Дядина)

Стихи о семье

Мама на папу глядит,

Улыбается,

Папа на маму глядит,

Улыбается,

А день самый будний,

Не воскресенье,

И за окошком - не солнце,

А вьюга,

Просто такое у них

Настроение,

Просто они

Очень любят друг друга.

От этой любви

И легко, и светло.

Мне с папой и мамой

Так повезло!

(О. Бундур)

Дома

На улице дождь непрерывный,

А дома тепло и светло.

И можно на бурые ливни

Спокойно смотреть сквозь стекло.

Тут можно укрыться от зноя,

Спастись от морозного дня.

В хорошее место родное -

Домой так и тянет меня.

( Агния Барто)

Стихи с днем семьи: поэзия для детей и взрослых о семье pinterest.com

Читай также: День семьи: потомки знаменитостей, которых ты не знал

Рецепт “Сказка“

Чтоб дом был счастливым, наполненным лаской,

Я дам вам рецепт под названием “Сказка“.

Не сложный, но верный, его соблюдайте.

Согласны? Ну что же, тогда приступайте.

Шесть чашек ЛЮБВИ вы смешайте с ЗАБОТОЙ,

Три ложки ДОВЕРИЯ, чашку РАБОТЫ,

Две чашки ПРОЩЕНЬЯ и горсть ДОБРОТЫ,

Добавьте чуть ВЕРНОСТИ, нежной МЕЧТЫ.

Три чашки НАДЕЖДЫ и ДРУЖБЫ пол миски,

Стакан УВАЖЕНИЯ к старшим и близким.

Две ложечки СМЕХА, немного УДАЧИ,

Щепотку ТЕРПЕНЬЯ. И ваша задача

Всё сдобрить УЛЫБКОЙ сердечной и ЛАСКОЙ,

И с утренним кофе подать эту “Сказку“.

(Лаврова Татьяна)

Крыша дома твоего



Мы все спешим за чудесами,

Но нет чудесней ничего,

Чем та земля под небесами,

Где крыша дома твоего.



Вмиг огорчения любые

Исчезнут все до одного,

Лишь вспомнишь звезды голубые

Над крышей дома своего.



И если вдруг тебе взгрустнется,

То грусть не значит ничего,

Когда ты знаешь, что под солнцем

Есть крыша дома твоего.



Мир полон радости и счастья,

Но край родной милей всего…

И так прекрасно возвращаться

Под крышу дома своего!

(М. Пляцковский)

Стихи с днем семьи: поэзия для детей и взрослых о семье pinterest.com

Детей не заменишь! Семью не заменишь!

Деньгами, карьерой, друзьями, собой.

Семья - это там, где любишь и веришь,

Картинка из счастья, заботы, покой.

Духовная близость, секрет долголетия,

Борьба всех болезней, надежда и свет.

И пусть что-то вышло не так и сомнения,

Семья - талисман для удачи, побед!

(Григорьева Татьяна)

Читай также: ТОП-30 книг, которые стоит прочесть каждой женщине

Семья - это счастье, любовь и удача,

Семья - это летом поездки на дачу.

Семья - это праздник, семейные даты,

Подарки, покупки, приятные траты.

Рожденье детей, первый шаг, первый лепет,

Мечты о хорошем, волненье и трепет.

Семья - это труд, друг о друге забота,

Семья - это много домашней работы.

Семья - это важно!

Семья - это сложно!

Но счастливо жить одному невозможно!

Всегда будьте вместе, любовь берегите,

Обиды и ссоры подальше гоните,

Хотим, чтоб про вас говорили друзья:

Какая хорошая эта семья!

(М. Лангер)

Стихи с днем семьи: поэзия для детей и взрослых о семье pinterest.com

Ранее мы писали цитаты о семейных ценностях.

Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.