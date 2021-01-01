Роузи Хантингтон-Уайтли показала формулу безупречного образа

Роузи выбирает вечную классику.

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Роузи Хантингтон-Уайтли для неформальных выходов выбирает сдержанные и стильные аутфиты. В инстаграм-аккаунте 34-летней модели можно найти массу идей для практичных и эффектных образов, которые можно и нужно брать на заметку.

Роузи Хантингтон-Уайтли instagram.com/rosiehw

В этот раз знаменитость сделала ставку на лаконичное сочетание: она надела белую футболку и рубашку в стиле оверсайз, свободные бежевые брюки со стрелками и босоножки на небольшом каблуке. Повседневный базовый образ Роузи дополнила кожаным ремнем, массивными солнцезащитными очками и знаковой сумкой Hermes.

Роузи Хантингтон-Уайтли instagram.com/rosiehw

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