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Девушка Бонда: Меган Фокс в очень коротком модном платье

Невероятный образ Меган!
Меган Фокс
Меган Фокс
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Меган Фокс одевается под чутким руководством стилиста Мейв Рейли (она одевает Хейли Бибер и других стильных знаменитостей). Теперь каждый выход 34-летней актрисы обсуждается в прессе.

Меган Фокс
Меган Фокс
Getty images

Сегодня папарацци заметили Меган на парковке, но такое чувство, что актриса спешила на красную дорожку. Она выбрала невероятно эффектный образ — маленькое черное платье Mugler в виде приталенного жакета и туфли на экстремальном каблуке Jimmy Choo. Длинные распущенные волосы и легкий макияж в драматичных оттенках гармонично дополнили образ.

Меган Фокс
Меган Фокс
Getty images

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Теги: Меган Фокс, образ дня, модные образы, модные платья
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Источник: ivоna bigmir)net

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