Кендалл Дженнер показывает, какие вещи должны быть в каждом гардеробе

Модный мастер-класс от звезды.

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Какие вещи обязательно должны быть в каждом гардеробе этим летом? Просто предлагаем взглянуть на последний стритстайл-образ Кендалл Дженер. В одном аутфите звезда умело совместила все то, без чего не обойтись в теплом сезоне.

Кендалл Дженнер BACKGRID

Первое место в списке маст-хэвов, конечно же, занимают джинсы. Кендалл выбрала базовый вариант — прямого кроя, с завышенной талией и классического голубого цвета. В комплект к ним модель подобрала белый однотонный кроп-топ, удачно обнаживший стройную талию Кендалл. Сверху она накинула объемную рубашку, рукава которой небрежно закатала.

Кендалл Дженнер BACKGRID

Что касается аксессуаров, им Кендалл уделила не меньше внимания и выбрала в качестве завершающих штрихов квадратную сумку насыщенного ядовито-зеленого оттенка и минималистичные мюли на небольшом каблуке. Тот случай, когда каждая деталь продумана до мелочей.

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