Кендалл Дженнер показывает, какие вещи должны быть в каждом гардеробе
Читай также: Модные босоножки лето 2021: ТОП-5 главных трендов
Какие вещи обязательно должны быть в каждом гардеробе этим летом? Просто предлагаем взглянуть на последний стритстайл-образ Кендалл Дженер. В одном аутфите звезда умело совместила все то, без чего не обойтись в теплом сезоне.
Первое место в списке маст-хэвов, конечно же, занимают джинсы. Кендалл выбрала базовый вариант — прямого кроя, с завышенной талией и классического голубого цвета. В комплект к ним модель подобрала белый однотонный кроп-топ, удачно обнаживший стройную талию Кендалл. Сверху она накинула объемную рубашку, рукава которой небрежно закатала.
Что касается аксессуаров, им Кендалл уделила не меньше внимания и выбрала в качестве завершающих штрихов квадратную сумку насыщенного ядовито-зеленого оттенка и минималистичные мюли на небольшом каблуке. Тот случай, когда каждая деталь продумана до мелочей.
Вам будет интересно прочитать на Ivona:
- Королева Летиция в образе, который запомнится нам надолго.
- Ирина Шейк в самых необычных джинсах этой весны.
Хотите знать важные и актуальные новости раньше всех? Подписывайтесь на Ivona.bigmir.net:) в Facebook и Instagram.