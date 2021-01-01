В магазинах можно увидеть множество модных и трендовых вещей сезона, но купив понравившиеся отдельно друг от друга сумку, сапоги и косуху, - мы можем столкнуться с проблемой, что нам снова нечего надеть. Ведь важно перед каждым новым приобретением задумываться, что и с чем правильно сочетать, и будет ли это смотреться красиво в общем образе. Для того, чтобы вы всегда выглядели модно, стильно и уместно, мы подготовили некоторые примеры, что и с чем носить категорически нельзя.

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1. Одновременно откровенный верх и низ смотрятся слишком вызывающе, иногда даже вульгарно, а ещё может испортить ваши пропорции. Поэтому мини-юбка и топ или шорты и блузка с глубоким декольте будут не самым верным решением в выборе образа, особенно если у вас не идеальные параметры. Предпочтительнее накинуть что-то сверху на такой аутфит: ветровку, рубашку или пиджак, в зависимости от стиля одежды.

ТОП-12 ошибок при выборе ежедневного лука Pinterest

2. Модные в этом сезоне топы не смотрятся с брюками и джинсами низкой посадки. Такие не стоит комбинировать с короткими футболками, кардиганами и пиджаками. Лосины, брюки и джинсы с короткой посадкой лучше носить под более объёмный верх или платья. А брюки и лосины с высокой посадкой отлично подойдут под топы и не будут резать пропорции вашего тела.

ТОП-12 ошибок при выборе ежедневного лука Pinterest

3. Соответственно, не смотрятся два объемных изделия, ведь они сделают вашу фигуру бесформенной. Выбирая объёмный верх, подберите скинни к нему, а к широким брюкам, к примеру, зауженную обтягивающую косуху.

ТОП-12 ошибок при выборе ежедневного лука Pinterest

4. Не следует также сочетать в одном образе несколько принтов: к примеру, горох с цветами. Однотонный свитер отлично подчеркнёт блуза в горох, или наоборот - брюки в полоску подчеркнут гольф спокойного цвета.

ТОП-12 ошибок при выборе ежедневного лука Pinterest

5. Платья и юбки с чулками - также не вариант. Если у вас есть желание надеть именно чулки, то предпочтительнее выбрать платья и юбки миди-длины или в пол.

ТОП-12 ошибок при выборе ежедневного лука Pinterest

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6. Неуместно сморятся прозрачные и телесного цвета колготки с шубами и пуховиками. Намного гармоничнее будут смотреться тёплые колготки. Телесные капроновые колготы и вовсе выходят из моды: даже под высокие сапоги с юбкой лучше их не одевать вовсе.

ТОП-12 ошибок при выборе ежедневного лука Pinterest

7. Узкая и тонкая кожаная куртка или короткий обтягивающий жакет вместе с длинной юбкой сочетаются не очень хорошо. Такая длина юбок и платьев сейчас не в моде. Сюда подойдёт миди-длина. Она гораздо выгоднее впишется в образ.

ТОП-12 ошибок при выборе ежедневного лука Pinterest

8. Рюкзак не сочетается с элегантными нарядами. Или же такой должен быть более классическим и обязательно кожаным. Лучше всегда выбрать сумку - она никогда не испортит ваш классический силуэт.

ТОП-12 ошибок при выборе ежедневного лука Pinterest

9. Одинаковый комплект из шапки, перчаток и шарфа смотрится старомодно. Лучше брать разной фактуры, вязки и цвета.

ТОП-12 ошибок при выборе ежедневного лука Pinterest

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10. Меховой жилет + кожаная куртка. Каким бы дорогим не был жилет, - такой образ уже не актуальный. Запомните, куртки носим только в качестве отдельного предмета гардероба, без дополнительных акцентов, а жилеты - под гольфы или свитера.

ТОП-12 ошибок при выборе ежедневного лука Pinterest

11. Не сочетаются также туфли с ремешками под узкие джинсы. Такая комбинация режет силуэт. Если хотите носить такие туфли, то лучшим дополнением к ним станут юбки-плиссе.

ТОП-12 ошибок при выборе ежедневного лука Pinterest

12. Неправильные носки могут испортить образ. Простые носки не должно быть видно. Можно показывать только длинные, яркого цвета, с узором или надписью. Это и есть яркий акцент к вашему образу.

ТОП-12 ошибок при выборе ежедневного лука Pinterest

Автор: Анна Дурицкая.

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