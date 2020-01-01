Беременная Катя Осадчая и Андре Тан запускают совместную коллекцию одежды

Звездная коллаборация телеведущей Кати Осадчей и дизайнера Андре Тана.

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Знаменитый украинский дизайнер Андре Тан и телеведущая Катя Осадчая создали совместную коллекцию одежды. О модной коллаборации знаменитости рассказали в своих личных профилях в Instagram.

Коллаборации со знаменитостями – это отличная платформа для привлечения новой аудитории. Ранее дизайнер представил совместную коллекцию с Олей Поляковой. Теперь модельер решил запустить коллаборацию с ведущей “Светской жизни“ Катей Осадчей.

“Катя @kosadcha — человек с безупречным вкусом. Она точно знает, что носят самые модные девушки мира и сама является амбассадором украинской моды в мире. Именно поэтому в нашей совместной коллекции прослеживаются национальные мотивы, переосмысленные через призму современных трендов.“ - отметил звездный дизайнер.

Кроме того, все вещи в коллекции выполнены из экологичных материалов: органического хлопка, льна и инновационной ткани из переработанного сахарного тростника. Продажи коллекции стартуют 13 мая в магазинах и на сайте бренда.

Катя Осадчая на своей личной странице призналась, что совместную коллекцию они с Андре Таном готовили полгода: “Мы знакомы с Андре уже более шестнадцати лет, и я рада, что имеем возможность создать что-то общее. Мой повседневный летний гардероб всегда состоит из невесомых платьев разной длины, легких брюк, блуз и, конечно, головных уборов“, – написала телеведущая.

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