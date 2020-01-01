Не узнать: Николь Кидман с каре на съемках нового фильма

Новый образ актрисы для главной роли.

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Прямо сейчас в Калифорнии проходят съемки фильма «Being the Ricardos», главные роли в котором достались Николь Кидман и Хавьеру Бардему. Специально для картины звезда кардинально сменила имидж – стилисты сделали актрисе каре с челкой в духе 50-х.

Николь Кидман pinterest

Несмотря на то, что на фото, сделанных папарацци, Кидман ходит в пуховике, под ним все же можно разглядеть невероятные вечерние платья ярких оттенков. Очень интересно, что еще мы увидим на большом экране?

Николь Кидман pinterest

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