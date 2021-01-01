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Королева Летиция в образе, который запомнится нам надолго

Монаршая особа на встрече в Мурсии.
Королева Летиция
Королева Летиция
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Несмотря на пандемию, расписание королевы Летиции по-прежнему остается плотным и насыщенным. Супруга Фелипе VI посетила открытие конгресса в испанском городе Мурсия. Для мероприятия она выбрала эффектный total look локальной марки Uterqüe.

Королева Летиция
Королева Летиция
Getty images

Летиция надела белоснежный топ с рукавами-фонариками и квадратным вырезом, алые брюки с высокой посадкой и лаковые лодочки kitten heels, в которых ноги не устают на протяжении всего дня.

Королева Летиция
Королева Летиция
Getty images

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Теги: королева Летиция, модные образы
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Источник: ivоna bigmir)net

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