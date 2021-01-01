Самая желанная вещь из весеннего гардероба – у Эльзы Хоск

Модный стритстайл-выход Эльзы.

Хороший тренч — самая правильная и практичная инвестиция в базовый гардероб. Бежевый — классика на все времена. Но мы советуем особое внимание обратить на модели поярче.

Эльза Хоск instagram.com/hoskelsa

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Так, Эльза Хоск в этом сезоне выбирает кожаный тренч насыщенного зеленого цвета. Его модель удачно стилизует с повседневным аутфитом, состоящим из серой футболки и классических джинсов прямого кроя. Что касается обуви, Эльза сделала выбор в пользу удобных сандалий под цвет трендового в этом сезоне денима, а образ завершила белой плетеной сумкой любимого бренда Bottega Veneta. Кажется, мы уже знаем, в чем пойти на весеннюю прогулку в такую погоду, как сейчас.

Эльза Хоск instagram.com/hoskelsa

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